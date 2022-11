Journées d’été des écologistes à Grenoble : Marie-Charlotte Garin star de l’évènement, les Lyonnais curieusement absents

La commune dirigée par Eric Piolle et les Verts depuis déjà deux mandats accueille jusqu’à samedi les journées d’été des écologistes.

Comme pour chaque université d’été d’un parti, il y aura des débats, ateliers, rencontres et formations.

Et cette année, les élus de la Ville et de la Métropole de Lyon auraient dû avoir un rôle encore plus renforcé. Plusieurs d’entre eux auraient pu revenir sur leur expérience au pouvoir depuis deux ans et présenter les dossiers et projets qu’ils portent avec des moyens et leviers financiers incomparables au reste des villes dirigées par les Verts en France.

Pourtant, ils sont curieusement absents. A l’instar de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, qui n’a pas prévu d’intervenir lors de ces trois jours.

Lors de la plénière d’ouverture ce jeudi matin, les députés lyonnais Hubert Julien-Laferrière et Marie-Charlotte Garin prendront la parole avec le reste de leur groupe à l’Assemblée nationale pour évoquer leurs actions face au gouvernement macroniste.

La jeune parlementaire écologiste enchaînera avec un atelier dans l’après-midi pour présenter les réponses d’EELV à la crise du pouvoir d’achat.

Les sénateurs rhodaniens aussi seront de la partie. Ce jeudi soir, Thomas Dossus et Raymonde Poncet-Monge co-animeront un atelier intitulé "Un an de combat pour la justice climatique et sociale au Sénat".

Enfin, Céline de Laurens, adjointe au maire de Lyon chargée de la Santé, interviendra lors de "La démocratie sanitaire à l’épreuve de la pandémie de Covid-19".

Vendredi matin, l’élue métropolitaine Pascale Bonniel-Chalier participera à l’atelier "Culture et écologie politique".

Marie-Charlotte Garin sera ensuite aux côtés de Louis Boyard (LFI) et de Camille Hachez (Jeunes Ecologistes) pour l’atelier "Génération climat, génération précaire : mener la bataille à l’Assemblée et dans la rue". Elle participera dans l’après-midi à "Politiques d’égalité femmes-hommes en Europe et au-delà : de quoi la France peut-elle s’inspirer ?".

Vendredi matin, ce sera aussi l’entrée en lice de Grégory Doucet. Le premier magistrat de Lyon participera au Canap’ des maires, une discussion entre édiles écologistes sur un canapé avec son homologue strasbourgeoise Jeanne Barseghian. Et… c’est tout. Le maire de Lyon disparait ensuite du programme des Journées d’été.

Dans la soirée, des adjoints au maire de Lyon seront présents. Il s’agit de Raphaël Michaud, délégué à l’Urbanisme, qui interviendra lors de "Logement, nature, espace, on n’a plus la place ! Pourquoi la ville dense ? Comment faire la ville dense et désirable ?". Et d’Audrey Hénocque, 1ère adjointe chargée des Finances, qui, avec l’adjoint au maire du 9e arrondissement Quentin Carpentier, co-animera "Lever les freins à l’implication des personnes handies dans la vie de la cité".

Samedi matin, Laurent Wauquiez va probablement en prendre pour son grade. Car l’atelier "Sécheresse et neige artificielle : tout schuss dans le mur" sera co-animé par Fabienne Grébert, leader écologiste de son opposition à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Marie-Charlotte Garin, qui a franchement décidé de ne pas venir en touriste, sera à nouveau sollicitée pour le Canap’ du renouveau à l’Assemblée, avec son collègue député Sébastien Peytavie.

Il n’est pas écologiste mais aurait pu être député de la 7e circonscription du Rhône : Abdelakader Lahmar participera en tant que membre de l’association On s’en mêle à "La représentation politique des habitants des quartiers populaires".

Lui non plus n’a pas sa carte chez EELV : Tristan Debray, conseiller municipal de Lyon, délégué à la Ville aux enfants, échangera durant l’atelier "Enfance, inclusion, éco-citoyenneté : comment réinventer la ville avec et pour les enfants ?".

Dans l’après-midi, un atelier réunira deux écolos lyonnais. Durant "Climat, biodiversité, pollutions : pourquoi et comment réduire la publicité dans nos territoires ?", le sénateur Thomas Dossus et le vice-président de la Métropole Philippe Guelpa-Bonaro interviendront.

Puis la lyonnaise Brigitte Gothière, co-fondatrice de l’association de protection des animaux L214, discutera sur un canapé avec la députée Sandrine Rousseau.