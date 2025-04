"Vite, mettons-nous autour de la table" : la députée de Lyon Marie-Charlotte Garin appelle à l'union de la gauche pour la présidentielle 2027

Commandé par le média de gauche Regards, dont le rédacteur en chef est Pablo Pillaud-Vivien, il indique qu'à deux ans de l'élection présidentielle, en cas d'union LFI, PS, PCF, Les Ecologistes, Place Publique, Génération.s, L'Après et Picardie Debout, la gauche totalement réunie se qualifierait pour le second tour (26%) contre le candidat du Rassemblement national (34%), devant le candidat macroniste (19%).

Le sondage ne pose toutefois pas la question de l'issue d'un second tour entre le RN et la gauche unie. Mais pour certains élus, cela veut dire qu'il faut quoi qu'il arrive enterrer rapidement la hache de guerre.

"La victoire à l'élection présidentielle de 2027 est possible uniquement grâce à l'union. Il nous faut une candidature commune, désignée par une primaire ouverte largement", commente ce mercredi la députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin.

Notre appel à l'union de la gauche et des écologistes en 2027 avec @Melanie_Vogel_ @sandraregol @SabrinaSebaihi @Cyrielle_Chtl @LeaBalage.



Mettons nous autour de la table pour organiser une primaire. Réunissons les conditions de la victoire. pic.twitter.com/KhzYwGVd7v — Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) April 30, 2025 Avec Mélanie Vogel, Sandra Regol, Cyrielle Chatelain, Léa Balage El Mariky et Sabrina Sebaihi, la parlementaire de la 3e circonscription du Rhône lance un appel aux forces de gauche : "Vite, mettons-nous autour de la table. Soyons à la hauteur".

Si Marie-Charlotte Garin parvient à réunir Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann au sein d'une même primaire, on pourra véritablement parler de tour de force.