Philomène Récamier : "On est en train de changer la place du citoyen à Lyon"

Adjointe à la maire du 3e arrondissement, Philomène Récamier forme un binôme à la tête du groupe écologistes de la Ville de Lyon avec l'adjoint au maire Gautier Chapuis. "Notre groupe d'élus, ce sont 103 personnes. Dont une grande partie élus d'arrondissements", note-t-elle.

Depuis le début du mandat, on a vu quelques élus abandonner, renoncer. La faute à une surcharge de travail ? "Certainement pas. Investissement important oui, c'est certain. On découvre parce que nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Par contre nous sommes des gens investis et très volontaires", répond Philomène Récamier.

Malgré toute leur bonne volonté, les écologistes lyonnais ont du mal à fédérer autour de leurs concertations et participations citoyennes qui font souvent flop. Par exemple, il y a moins de 1000 participants à celle actuellement conduite sur la piétonnisation de la Presqu'île. "C'est nouveau pour les Lyonnais d'être consultés de cette manière. Mais pour nous c'est essentiel. On a encore quatre ans devant nous, les habitudes vont se prendre", rassure Philomène Récamier, qui estime être "en train de changer la place du citoyen à Lyon".

Dans le même temps, le maire LR du 2e arrondissement vient de lancer une pétition contre la suppression de places voitures dans les parkings souterrains et recueille déjà plus de 1000 signatures. "Faire des pétitions sans donner d'explications, ça n'a aucun sens", tempère l'élue écologiste. "Les gens qui râlent le font toujours plus fort que ceux qui sont volontaires".

"On ne fait qu'appliquer le programme que nous avions annoncé et pour lequel nous avons été élus", conclut-elle.

00:00 Déséquilibre Ville/arrondissements

01:07 Découverte du mandat d'élu

01:41 Pouvoir des arrondissements

02:42 Participation citoyenne

03:33 Pétition de Pierre Oliver

04:59 Terrasses

05:38 Travailler avec l'opposition

06:15 Budget participatif

06:38 Supprimer les arrondissements ?

07:17 Nouvelle MJC du 3e arrondissement