"Jean-Michel Aulas instrumentalise la religion" : le candidat racole-t-il des voix avec le voeu des Echevins ?

Le candidat aux élections municipales l'a annoncé ce mercredi lors d'une déambulation à la Croix-Rousse.
Et alors que la plupart des maires de Lyon l'ont fait par le passé, pour remettre l'écu d'or à l'archevêque de Lyon lors de cette cérémonie du 8 septembre, Place Publique s'insurge de cette annonce.
"M. Aulas franchit une ligne rouge fondamentale : celle de la neutralité des responsables publics à l’égard des cultes. La laïcité n’est pas un principe accessoire ou une option politique : elle constitue un pilier de notre République", s'étrangle le parti de Raphaël Glusckmann.
En annonçant vouloir renouer avec une tradition stoppée par Grégory Doucet en 2020, Jean-Michel Aulas "instrumentalise la religion et fragilise la confiance dans la laïcité. La recherche de voix ne saurait justifier une telle confusion des genres".
Place Publique Rhône lance ainsi un appel à l’ensemble des responsables politiques "à respecter scrupuleusement la neutralité républicaine, et à ne pas céder à la tentation de mêler le spirituel et le temporel à des fins électorales. Cette alerte s’adresse donc à tous les mouvements politiques qui sont tentés de réduire les électeurs à leurs convictions religieuses dans l’optique de racoler des voix".
A noter que Jean-Michel Aulas a déjà participé au voeu des Echevins pour remplacer le maire écologiste de Lyon. C'était en septembre 2023, puisque le diocèse a fait appel à des personnalités pour remplir ce rôle en l'absence de Grégory Doucet dans la basilique.
Vive Aulas un vrai lyonnais.Signaler Répondre
Les gauchos ecolos , vous allez tout droit dans la Saône !!!Signaler Répondre
Respectez l’histoire de Lyon!!!
la remise de l écu d or est bien une tradition n en déplaise à certains contrairement à d autres pratiques du style assister à la rupture du jeûne en fin de Ramadan !Signaler Répondre
Honte à place publiqueSignaler Répondre
Honte à Doucet
j’en ai marre de vos conneries
Pourquoi pas raser Fourvière et le stade pendant que vous y êtes !!!!
Honte à vos tiers Lieux à 15 millions!!!
même Gérard Collomb, franc-mac du Grand Orient, l’avait compris en lançant à certains de ses militants PS radicaux qui l’attendaient sur place le 8 septembre : “Je suis le maire de Lyon. Et je suis là où sont les Lyonnais”. C’etait bien vu : pas une allegeance, mais un respect de l’esprit lyonnaisSignaler Répondre
Raphaël, mon grand, tes troupes ont merdé ! Publie vite un rectificatif. Autrement, à Lyon, ton parti va être englouti avec les écolos dans le naufrage à venir...Signaler Répondre
Ils ignorent même ce qu'est la notion de tradition dans une ville qui a une "culture locale". Ils n'ont en revanche rien à redire quand d'autres vont de manière scandaleuse chercher les voix musulmanes. Lamentable.Signaler Répondre
Je pensais le petit parti de Mr Glucksman plus éclairé et moins intégriste laique que çaSignaler Répondre
Les Echevins à lyon c'est une tradition !!!!
Précision importante : en septembre 2023, c'est à la demande du maire de Lyon qu'Aulas avait participé aux vœux des échevins.Signaler Répondre
le rapport avec la 'polémique ' lancé par les potes de Glusckmann ?Signaler Répondre
Et au nom de la laïcité, la municipalité de Lyon devrait donc s'abstenir d'organiser et financer les illuminations du 8 décembre, qui sont en l'honneur de la Sainte Vierge. Et laisser aux particuliers le soin de mettre des lumignons aux fenêtres s'ils le souhaitent. Ce qui ne serait d'ailleurs pas plus mal, vu le cirque que ces illuminations sont devenues...Signaler Répondre
C'est vraiment avouer qu'on a aucun argument que de vouloir faire passer ce retour à la normale pour un scandale.Signaler Répondre
Pour qui se prennent ces gens, à estimer que leur opinion peut valoir effacement de siècles de tradition?
Allez ça dégage...
"s'étrangle le parti de Raphaël Glusckmann."Signaler Répondre
Le respect des traditions les étrangle maintenant ?
Bien entendu, cet étranglement est à géométrie variable...
Doucet ne va pas a Fourviere mais pose la première pierre de la mosquée de gerland . Ça c est la neutralité.Signaler Répondre
Et comme chaque lyonnais ils passent la porte des toilettes chaque matin.Signaler Répondre
Et cela ne change pas les choses pour autant.
Il fera comme tous les maires civilisés il honorera toutes les religions !Signaler Répondre
En l’occurrence il s’agit plus d’une tradition, d’un folklore que d’un appel à la religionSignaler Répondre
Je ne comprends pas.Signaler Répondre
La neutralité ne s'appliquerait qu à la religion catholique puisque lorsque Doucet participe à des manifestations relatives à l islam alors la ça ne pose pas de problèmes. Par exemple visite du marché du Ramadan.
Il faut donc faire preuve de cohérence avant de l ouvrir.
Décidément ces parisiens ne connaissent ni ne respectent LYON. Le vœu des échevins est une tradition lyonnaise que tous les élus ont respecté jusqu a l arrivée de ces idéologues.Signaler Répondre
Merci M AULAS, vous seul êtes un vrai lyonnais, J attends les "laicards "qui font rentrer des jeunes filles voilées a l assemblée nationale..... Ici c est LYON ❤️❤️❤️
Il instrumentalise la religion, alors que la gauche avec l'islam pas du tout... quelle bande de comiques !Signaler Répondre
que poser la première pierre d'une mosquée est d'une grande neutralité ; pas vrai Doudou ? quelle bande de branques ...Signaler Répondre
d'une instrumentalisation , tous les maires de Lyon remettent symboliquement l'écu d'or pour le vœu des Échevins ; que ce soit Louis Pradel , Francisque , Raymond Barre , Michel Noir , Gégé ...Signaler Répondre