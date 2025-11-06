"Jean-Michel Aulas instrumentalise la religion" : le candidat racole-t-il des voix avec le voeu des Echevins ?

Le candidat aux élections municipales l'a annoncé ce mercredi lors d'une déambulation à la Croix-Rousse.

Et alors que la plupart des maires de Lyon l'ont fait par le passé, pour remettre l'écu d'or à l'archevêque de Lyon lors de cette cérémonie du 8 septembre, Place Publique s'insurge de cette annonce.

"M. Aulas franchit une ligne rouge fondamentale : celle de la neutralité des responsables publics à l’égard des cultes. La laïcité n’est pas un principe accessoire ou une option politique : elle constitue un pilier de notre République", s'étrangle le parti de Raphaël Glusckmann.

En annonçant vouloir renouer avec une tradition stoppée par Grégory Doucet en 2020, Jean-Michel Aulas "instrumentalise la religion et fragilise la confiance dans la laïcité. La recherche de voix ne saurait justifier une telle confusion des genres".

Place Publique Rhône lance ainsi un appel à l’ensemble des responsables politiques "à respecter scrupuleusement la neutralité républicaine, et à ne pas céder à la tentation de mêler le spirituel et le temporel à des fins électorales. Cette alerte s’adresse donc à tous les mouvements politiques qui sont tentés de réduire les électeurs à leurs convictions religieuses dans l’optique de racoler des voix".

A noter que Jean-Michel Aulas a déjà participé au voeu des Echevins pour remplacer le maire écologiste de Lyon. C'était en septembre 2023, puisque le diocèse a fait appel à des personnalités pour remplir ce rôle en l'absence de Grégory Doucet dans la basilique.