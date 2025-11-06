Politique

"Jean-Michel Aulas instrumentalise la religion" : le candidat racole-t-il des voix avec le voeu des Echevins ?

Sans surprise, Jean-Michel Aulas retournera dans la basilique de Fourvière lors du Voeu des Echevins s'il est élu maire de Lyon en mars prochain.

Le candidat aux élections municipales l'a annoncé ce mercredi lors d'une déambulation à la Croix-Rousse.

Et alors que la plupart des maires de Lyon l'ont fait par le passé, pour remettre l'écu d'or à l'archevêque de Lyon lors de cette cérémonie du 8 septembre, Place Publique s'insurge de cette annonce.

"M. Aulas franchit une ligne rouge fondamentale : celle de la neutralité des responsables publics à l’égard des cultes. La laïcité n’est pas un principe accessoire ou une option politique : elle constitue un pilier de notre République", s'étrangle le parti de Raphaël Glusckmann.

En annonçant vouloir renouer avec une tradition stoppée par Grégory Doucet en 2020, Jean-Michel Aulas "instrumentalise la religion et fragilise la confiance dans la laïcité. La recherche de voix ne saurait justifier une telle confusion des genres".

Place Publique Rhône lance ainsi un appel à l’ensemble des responsables politiques "à respecter scrupuleusement la neutralité républicaine, et à ne pas céder à la tentation de mêler le spirituel et le temporel à des fins électorales. Cette alerte s’adresse donc à tous les mouvements politiques qui sont tentés de réduire les électeurs à leurs convictions religieuses dans l’optique de racoler des voix".

A noter que Jean-Michel Aulas a déjà participé au voeu des Echevins pour remplacer le maire écologiste de Lyon. C'était en septembre 2023, puisque le diocèse a fait appel à des personnalités pour remplir ce rôle en l'absence de Grégory Doucet dans la basilique.

avatar
Joelle12 le 06/11/2025 à 17:37

Vive Aulas un vrai lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
Avec de telles declarations le 06/11/2025 à 17:35

Les gauchos ecolos , vous allez tout droit dans la Saône !!!
Respectez l’histoire de Lyon!!!

Signaler Répondre
avatar
roco le 06/11/2025 à 17:35

la remise de l écu d or est bien une tradition n en déplaise à certains contrairement à d autres pratiques du style assister à la rupture du jeûne en fin de Ramadan !

Signaler Répondre
avatar
Grand n’importe quoi le 06/11/2025 à 17:33

Honte à place publique
Honte à Doucet
j’en ai marre de vos conneries
Pourquoi pas raser Fourvière et le stade pendant que vous y êtes !!!!
Honte à vos tiers Lieux à 15 millions!!!

Signaler Répondre
avatar
mauvaise pioche : c’est une tradition lyonnaise le 06/11/2025 à 17:32

même Gérard Collomb, franc-mac du Grand Orient, l'avait compris en lançant à certains de ses militants PS radicaux qui l'attendaient sur place le 8 septembre : "Je suis le maire de Lyon. Et je suis là où sont les Lyonnais". C'etait bien vu : pas une allegeance, mais un respect de l'esprit lyonnais

Signaler Répondre
avatar
Sainte Vierge le 06/11/2025 à 17:31

Raphaël, mon grand, tes troupes ont merdé ! Publie vite un rectificatif. Autrement, à Lyon, ton parti va être englouti avec les écolos dans le naufrage à venir...

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 06/11/2025 à 17:30

Ils ignorent même ce qu'est la notion de tradition dans une ville qui a une "culture locale". Ils n'ont en revanche rien à redire quand d'autres vont de manière scandaleuse chercher les voix musulmanes. Lamentable.

Signaler Répondre
avatar
laik le 06/11/2025 à 17:29

Je pensais le petit parti de Mr Glucksman plus éclairé et moins intégriste laique que ça
Les Echevins à lyon c'est une tradition !!!!

Signaler Répondre
avatar
Correction le 06/11/2025 à 17:26

Précision importante : en septembre 2023, c'est à la demande du maire de Lyon qu'Aulas avait participé aux vœux des échevins.

Signaler Répondre
avatar
oui et donc le 06/11/2025 à 17:24
Et... a écrit le 06/11/2025 à 17h18

Et comme chaque lyonnais ils passent la porte des toilettes chaque matin.
Et cela ne change pas les choses pour autant.

le rapport avec la 'polémique ' lancé par les potes de Glusckmann ?

Signaler Répondre
avatar
Sainte Vierge le 06/11/2025 à 17:21

Et au nom de la laïcité, la municipalité de Lyon devrait donc s'abstenir d'organiser et financer les illuminations du 8 décembre, qui sont en l'honneur de la Sainte Vierge. Et laisser aux particuliers le soin de mettre des lumignons aux fenêtres s'ils le souhaitent. Ce qui ne serait d'ailleurs pas plus mal, vu le cirque que ces illuminations sont devenues...

Signaler Répondre
avatar
Niveau 0 le 06/11/2025 à 17:21

C'est vraiment avouer qu'on a aucun argument que de vouloir faire passer ce retour à la normale pour un scandale.

Pour qui se prennent ces gens, à estimer que leur opinion peut valoir effacement de siècles de tradition?

Allez ça dégage...

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 06/11/2025 à 17:20

"s'étrangle le parti de Raphaël Glusckmann."

Le respect des traditions les étrangle maintenant ?

Bien entendu, cet étranglement est à géométrie variable...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 06/11/2025 à 17:18

Doucet ne va pas a Fourviere mais pose la première pierre de la mosquée de gerland . Ça c est la neutralité.

Signaler Répondre
avatar
Et... le 06/11/2025 à 17:18
tu parles a écrit le 06/11/2025 à 17h08

d'une instrumentalisation , tous les maires de Lyon remettent symboliquement l'écu d'or pour le vœu des Échevins ; que ce soit Louis Pradel , Francisque , Raymond Barre , Michel Noir , Gégé ...

Et comme chaque lyonnais ils passent la porte des toilettes chaque matin.
Et cela ne change pas les choses pour autant.

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 06/11/2025 à 17:17

Il fera comme tous les maires civilisés il honorera toutes les religions !

Signaler Répondre
avatar
123 le 06/11/2025 à 17:16

En l'occurrence il s'agit plus d'une tradition, d'un folklore que d'un appel à la religion

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 06/11/2025 à 17:13

Je ne comprends pas.
La neutralité ne s'appliquerait qu à la religion catholique puisque lorsque Doucet participe à des manifestations relatives à l islam alors la ça ne pose pas de problèmes. Par exemple visite du marché du Ramadan.
Il faut donc faire preuve de cohérence avant de l ouvrir.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 06/11/2025 à 17:12

Décidément ces parisiens ne connaissent ni ne respectent LYON. Le vœu des échevins est une tradition lyonnaise que tous les élus ont respecté jusqu a l arrivée de ces idéologues.
Merci M AULAS, vous seul êtes un vrai lyonnais, J attends les "laicards "qui font rentrer des jeunes filles voilées a l assemblée nationale..... Ici c est LYON ❤️❤️❤️

Signaler Répondre
avatar
Homa le 06/11/2025 à 17:12

Il instrumentalise la religion, alors que la gauche avec l'islam pas du tout... quelle bande de comiques !

Signaler Répondre
avatar
il est sur le 06/11/2025 à 17:12

que poser la première pierre d'une mosquée est d'une grande neutralité ; pas vrai Doudou ? quelle bande de branques ...

Signaler Répondre
avatar
tu parles le 06/11/2025 à 17:08

d'une instrumentalisation , tous les maires de Lyon remettent symboliquement l'écu d'or pour le vœu des Échevins ; que ce soit Louis Pradel , Francisque , Raymond Barre , Michel Noir , Gégé ...

Signaler Répondre

