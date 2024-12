Claire Pouzin : "Montrer un nouveau modèle de vie municipale aux Franchevillois"

Actuellement adjointe à la Petite Enfance à Francheville, Claire Pouzin est candidate à l'élection municipale anticipée dont le premier tour aura lieu le 26 janvier.

Elle souhaite "aller dans la continuité du projet pour lequel nous avons été élus en 2020. On va aussi proposer des choses nouvelles dans le secteur de l'animation commerciale de la ville et de la santé.

insuffler une nouvelle dynamique, nouvelle manière de gérer les choses, d'être à l'écoute de la population". Et ainsi "montrer un nouveau modèle de vie municipale aux Franchevillois".

Le dossier de la chaufferie au bois qui pourrait s'installer sur la commune voisine de Sainte-Foy-lès-Lyon inquiète à Francheville. Claire Pouzin dénonce un projet avec "aucune concertation sur l'emplacement et peu de détails sur le rejet de particules fines". "Ce projet n'est pas adapté au territoire et aux besoins de la population", conclut-elle.

00:00 Equipe municipale toujours en place

00:52 Continuité

02:26 Court mandat

04:22 Habitants meurtris

04:35 Michel Rantonnet candidat ?

05:18 Autres candidats

06:15 Chaufferie au bois

08:15 Responsabilité face aux écologistes