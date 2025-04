Grégory Doucet après la mort du pape François : "Il a su faire entendre une parole forte sur la préservation de notre planète"

De nombreuses personnalités se sont exprimées, et Grégory Doucet a également réagi au décès du souverain pontife.

"C’est avec émotion que j’ai appris le décès du pape François. En ce moment de deuil, j’adresse mes sincères condoléances à l’ensemble des catholiques de Lyon et d’ailleurs. Cette disparition touche profondément toutes celles et ceux attachés aux valeurs de justice, de paix et de fraternité", a écrit le maire écologiste de Lyon sur ses réseaux sociaux.

Selon Grégory Doucet, le pape François "a su faire entendre une parole forte sur les dérèglements du monde, appelant à la solidarité avec les plus pauvres, au dialogue entre les cultures et à la préservation de notre planète. Sa voix a éclairé le débat public et nourri la conscience collective".

Grégory Doucet n'est pas le seul écologiste lyonnais à avoir réagi. Son adjoint à la Voirie Valentin Lungenstrass avait également salué la mémoire du "pape des plus pauvres, de la périphérie, de l'ouverture humaniste et écologiste, de la tolérance zéro face aux violences".