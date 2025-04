Mort du pape François : les réactions dans le Rhône

Au lendemain de son apparition en public au balcon de la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife argentin s'est éteint, près d'un mois après sa sortie d'hôpital où il avait passé 38 jours. Jorge Bergoglio de son vrai nom souffrait d'une double pneumonie.

Le conclave aura prochainement lieu pour désigner le successeur du pape François. Pour rappel, parmi les 10 cardinaux français, on compte deux Lyonnais. Malgré son départ fracassant de l'archevêché de Lyon, Philippe Barbarin est toujours cardinal. Enfin, Jean-Paul Vesco, ancien avocat d'affaires lyonnais devenu archevêque d'Alger, avait été installé cardinal fin 2024.

La députée RN du Rhône Tiffany Joncour a rendu hommage au pape François et a évoqué "un départ profondément chargé de sens pour des millions de fidèles".

"Le pape François qui nous a quittés, a incarné une humanité profonde, marquée par la simplicité, la compassion et l’engagement social. Son pontificat a été une invitation constante à servir les autres, à tendre la main aux plus vulnérables et à promouvoir la paix", a réagi le maire de Saint-Priest Gilles Gascon.

Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, a également rendu hommage : "Le pape François s’est éteint. Il aura été un grand homme, un guide spirituel humble et humaniste, qui aura marqué durablement l’histoire de l’Église et le cœur de millions de fidèles".

L'ancien député du Rhône Thomas Rudigoz salue un "artisan de paix, conscience universelle, pasteur humble au service de tous, il a incarné le renouveau de l’Église catholique à travers le monde, en plaçant au cœur de son pontificat la justice sociale, la concorde et la dignité de chaque être humain".

"Le Pape François est mort le jour de Pâques… Sincèrement attristé. Ses messages pour la paix, l'amour resteront à jamais gravés dans cette époque qui les convoite. Pensées pour tous les croyants unis par la prière et à ceux qui sont touchés par cette perte. Reposez en paix", a réagi le conseiller municipal de Caluire Bastien Joint.

Le maire d'Ecully Sébastien Michel a aussi réagi : "'Être dans le monde et pour le monde'. Cette phrase pourrait résumer le pontificat de François dont le décès plonge les catholiques dans la peine en ce week-end de Pâques. 1er Pape non européen, il aura toujours pris soin d’être au côtés des plus démunis".

L'adjoint au maire de Lyon Valentin Lungenstrass écrit que "François aura été le pape des plus pauvres, de la périphérie, de l'ouverture humaniste et écologiste, de la tolérance zéro face aux violences".

La conseillère municipale lyonnaise Béatrice de Montille a partagé un cliché de sa rencontre avec le souverain pontife.

Merci Pape François d’avoir guidé l’Eglise avec des messages d’Espérance, de Paix et de Fraternité 🕊️✨ pic.twitter.com/64qNRyCESc — Béatrice de Montille (@bdemontille) April 21, 2025