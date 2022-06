Pollution près de Lyon : le Grand Frais de Sainte-Foy-lès-Lyon pointé du doigt

Pollution de l'Yzeron - Sagyrc

Depuis 2017, le magasin Grand Frais de Sainte-Foy-lès-Lyon est pointé du doigt par la mairie et l’association agrée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de l’Yzeron. L’enseigne serait à l’origine de déchets qui se retrouvent sur les berges et les rivières.













Jean-Charles Kohlhaas, le président du syndicat intercommunal du bassin de l'Yzeron, dénonce l'inaction de Grand Frais malgré les engagements pris en 2018. En effet, un compacteur et des bennes devaient être installés pour éviter l'envol des déchets, mais l'initiative n'a jamais abouti. "Votre attitude irresponsable mérite d'être rendue publique. A l'heure où la plupart des enseignes valorisent leur engagement pour préserver l'environnement, où les particuliers font des efforts pour trier leurs déchets, votre magasin déverse les siens sans vergogne dans la rivière", attaque le syndicat dans un communiqué. L'objectif vise à mettre en lumière les pratiques et l'attitude de l'enseigne jugées "à la fois irrespectueuse et fortement dommageable pour notre environnement." "Sans doute, vos clients et votre marque, qui promeut le plaisir de bien manger, seront intéressés de savoir que cette belle promesse s'accompagne d'un plaisir de bien polluer, en totale impunité depuis maintenant 5 ans", souligne Jean-Charles Kohlhaas avant d'accuser Grand Frais d'être l'auteur de "greenwashing". Le syndicat appelle Grand Frais à prendre conscience de la gravité de la pollution dont il est à l'origine.