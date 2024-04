Pollution : la tendance s’améliore, le périph à Lyon toujours fortement concerné

Le bilan a été dévoilé ce lundi par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis 2007, les principaux polluants réglementés sont en baisse. Le dioxyde d’azote et les particules PM10 ont baissé de 50% tandis que les particules PM2,5 ont baissé de 64%. Toutefois, le bilan global positif pour les particules et le dioxyde d’azote ne doit pas "masquer quelques points de vigilance", précise Atmo. Concernant les particules, une stagnation est observée depuis 2019. Par ailleurs, "il reste toujours un dépassement réglementaire persistant en dioxyde d’azote le long du périphérique à Lyon".

Une attention particulière est également portée à l’ozone, qui montre une augmentation de 20% entre les niveaux moyens de 2007 et ceux de 2023 : "L’ozone est un polluant qui n’est pas émis par une voiture, une industrie ou encore le chauffage. C’est un composé qui se forme en quantité très importante dans l’atmosphère à partir de polluants précurseurs quand il fait beau et très chaud. Par conséquent, c’est lors de la période estivale que ces concentrations deviennent problématiques et que l’ozone a des effets à la fois sur la santé et la végétation. Les phénomènes météorologiques observés en 2023 et en lien avec le changement climatique de plus en plus prégnant sur le territoire de la région, ont donc un impact certain sur la formation de ce polluant".

Il reste 5 sites encore concernés par le dépassement de cette limite, impactant principalement les départements de l’Ain, de la Drôme, de l’Isère et du Rhône.