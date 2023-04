Lyon : Un recours contre le nouveau Plan de Protection de l’Atmosphère de la Préfecture

De nombreuses associations s’engagent pour la santé des Lyonnais. En cette Journée Mondiale de la Santé, elles ont posé un recours contre le nouveau Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Préfecture. Ce plan a été adopté alors même que le Conseil d’État l’avait jugé insuffisant. La Rue est à Nous, La Ville à Vélos ou encore Générations Futures s’indignent face au manque d’intérêt de l’État. La Préfecture devra répondre à leurs accusations au travers du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai encore indéterminé.

En Auvergne Rhône-Alpes, 4 300 personnes par an mourraient de façon prématurée à cause des particules fines présentes dans l’air, selon le collectif d’associations. Les habitants dépenseraient 1124 euros par an, notamment en frais de santé à cause de la pollution de l’air.

Le collectif d’associations souhaite, par son recours, que la France respecte au moins les ambitions du droit européen dont elle dépend dans ce domaine. "Surtout que ces ambitions sont déjà en dessous des recommandations que fait l’OMS pour éviter toute conséquence sur la santé", souligne Clément Drognat, Coordinateur de La Rue est à Nous.

"L'État justifie ce manque d'action par un problème de moyen, mais c’est faux", s’exaspère Emma Feyeux, présidente de Notre Affaire à tous. "On voit bien que c’est juste une question de choix politique quand Emmanuel Macron annonce un investissement de 400 milliards d’euros dans l’Armée", ajoute-t-elle. Les associations ont joué le jeu et prouvé qu’il existait des solutions possibles. "Il est par exemple nécessaire d’investir dans les bâtiments qui se chauffent encore au bois", explique Clément Drognat.

En France, 38 PPA ont été déposés depuis leur création en 1996. Lyon n’est pas la seule ville à se plaindre de la mauvaise gestion de l’État en matière de qualité de l’air. Des recours contre ces PPA ont aussi été déposées à Marseille ou encore à Lille.