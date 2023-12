Lyon : fin de l'alerte à la pollution de l'air

A tel point que le dernier bulletin d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a permis la fin de l'alerte pollution et la levée des mesures d'urgence.

A compter de 16h ce mercredi, la circulation différenciée débutée ce mardi ne sera plus en vigueur, ainsi que les abaissements de vitesse sur les axes à 80km/h et plus, et les restrictions sur les chantiers et pour les industriels.