Près de Lyon : quantité excessive de perfluorés découverte au captage d’eau de Meyzieu

En début d’année, la Métropole de Lyon a effectué des relevés au niveau du captage de la Garenne à l’Est du territoire. Les premiers relevés se sont révélés particulièrement surprenants avec une grande quantité de substances perfluoroalkylées (PFAS) qui dépasse largement la norme environnementale européenne de 100 nanogrammes par litre, fixée pour 2026, puisque le captage compte 280 ng/l, soit quasiment trois plus que la limite autorisée. En comparaison, le captage de Ternay au sud de Lyon a un taux moyen de 185 ng/l mais n’a fait l’objet d’aucune restriction alors qu’il alimente tout de même une grande partie des villes situées au Sud-Est de la Métropole de Lyon.

Cependant, cela n’affecte en aucun cas la consommation d’eau des communes qui dépendent du captage de la Garenne soit Jonage, Chassieu et Meyzieu puisque ce dernier est fermé depuis 2021 à la suite de la découverte de résidus de pesticide. Pour autant, des relevés ont lieu toutes les deux semaines sur place et tant que la situation ne s’améliore pas, le captage reste fermé.

Malgré tout, il n’y a pour l’heure aucune explication sur l’origine de ces perfluorés et la Métropole de Lyon a commencé à enquêter pour en découvrir plus.

Les perfluorés sont de plus en plus présents dans le Rhône et représentent un vrai danger. Selon une enquête de Forever Pollution Project parue en mars dernier, 35 sites du département sont déjà contaminés et une vingtaine d’autres sont présumés contaminés.