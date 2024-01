Métropole de Lyon : compost obligatoire, mais comment faire ?

Suite à l’entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage en 2020, les bornes à compost font à leur tour leur entrée sur la scène écologique lyonnaise.

En effet, la Métropole de Lyon s’est fixée l’objectif de diminuer de 25% la quantité de déchets produits et de 50% le volume de déchet qui part à l’incinérateur, le tout en 5 ans.

Pour cela, depuis 2021 des bornes à compost sont petit à petit disposées dans plusieurs quartiers de la ville. Il est notamment possible d’en retrouver à Lyon 1er, 2eme, 3eme, 4eme, 6eme et 8eme arrondissements ainsi qu’à Champagne-au-Mont-d’Or, Craponne, Dardilly, Ecully, Sainte-Foy-lès-Lyon et Villeurbanne.

Comment ça fonctionne ?

Pour ce faire, les ambassadeurs du tri de la Métropole de Lyon sonnent directement chez vous avec un bio-seau et une cinquantaine de sac kraft en guise de premier kit. Il est également possible d’utiliser son propre contenant. Une fois que vos déchets sont triés, il ne vous reste plus qu’à trouver la borne la plus près de chez vous et d’y déposer votre sachet. Pour rappel, les déchets doivent être uniquement alimentaires, y compris le café et le thé.

Les bornes sont collectées plusieurs fois par semaine et les déchets sont transportés vers des sites locaux de compostage. Les denrées sont ensuite broyées, mélangées et se dégradent jusqu’à maturation. Après plusieurs mois, le compost peut être réutilisé par des agriculteurs.

Les représentants sont également présents lors d’évènements comme les marchés.

Pas de panique, s’ils n’ont pas encore sonné chez vous il vous suffit de contacter votre mairie afin de recevoir le kit. Par exemple la mairie du troisième arrondissement met à disposition le matériel nécessaire du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, les vendredis de 9h à 12h et les 1ers et 3èmes mardis du mois de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Le texte de loi invite les collectivités locales à faire respecter cette obligation. Chaque ville doit alors proposer des solutions permettant aux habitants de faire le tri à la source, comme la mise à disposition de compost individuel ou collectif.