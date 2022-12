Lyon-Turin : 150 élus et personnalités demandent l’arrêt du projet de ligne à grande vitesse

Ils ont signé une tribune pour Reporterre où ils appellent à "cesser de ravager la montagne". Parmi ceux qui participent à cette tribune s’y trouvent notamment le vice-président de la Métropole de Lyon Jean-Charles Kohlhaas, le maire de Lyon Grégory Doucet, la député EELV Marie-Charlotte Garin ou le député LFI du Rhône Gabriel Amard.

Les signataires considèrent que le nombre de trains de marchandises entre la France et l’Italie a été divisé par cinq et que 200 millions d’euros auraient été détournés du massif alpin pour financer le tunnel routier de Fréjus.

Par ailleurs, les différents élus demandent qu’aucun "arbre ne doit être abattu, pas un mètre carré de terre agricole ne doit artificialisé" tant que le trafic ferroviaire n’aura pas été relancé. Ainsi, ils veulent que cette voie soit "utilisée immédiatement à la hauteur de ce qu’elle était dans les années 2000". Parmi leurs autres "exigences", les signataires veulent que l’argent destiné à la ligne Lyon-Turin "soit utilisé dès maintenant pour ouvrir une plateforme de chargement de la route vers le rail dans le secteur d’Ambérieu-en-Bugey".

Pour permettre une circulation plus fluide, les élus proposent donc "d’améliorer les capacités des lignes entre Aix-les-Bains et Annecy, La-Roche-sur-Foron et Saint-Gervais, et entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry". Ils concluent en considérant que l’argent de ce projet va "conduire à la même faillite que la ligne Perpignan-Figueras".