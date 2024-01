Gilles Gascon : "Sur le Lyon-Turin, nous avons les écologistes les plus extraordinaires du monde"

Avec la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon Véronique Sarselli, Gilles Gascon a lancé une plateforme de voeux 2024 qui se veut être un défouloir contre les écologistes de la Métropole de Lyon. L'édile san-priod évoque une "dynamique commune" afin d'"avancer sur le débat de la Métropole en toute sérénité".

Gilles Gascon était à Turin ce mardi pour rencontrer son homologue turinois ainsi que le président de la région Piémont. L'occasion d'échanger sur le Lyon-Turin et les retards cumulés côté français : "Ce n'est plus un projet, c'est un chantier. Nous arrivons à une date butoir pour obtenir les subventions européennes promises", indique l'élu LR.

Et Gilles Gascon de critiquer les Verts lyonnais qui s'opposent au projet : "Non seulement la Métropole ne finance pas, mais elle n'est pas d'accord. Nous avons les écologistes les plus extraordinaires du monde qui ne veulent pas de camion, ni de train".

Selon lui, il y a de "vives inquiétudes des Italiens".

00:00 Voeux anti-Verts

03:43 Lyon-Turin

06:57 Logement social

09:35 Métropolitaines 2026