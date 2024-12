Lyon-Turin : le projet ferroviaire poursuit sa marche en avant, le scénario du "Grand Gabarit" validé

Le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin franchit une nouvelle étape. Réunis le 5 décembre 2024, lors du comité plénier des accès alpins, élus, parlementaires et maires concernés ont pris connaissance des dernières décisions annoncées par la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio. Ces mesures, actées par le ministre chargé des Transports, François Durovray, et notifiées à la SNCF ce 2 décembre, marquent une avancée significative du dossier.

Le scénario "Grand Gabarit" a été officiellement retenu. Il prévoit une ligne mixte fret et voyageurs entre Grenay et Avressieux, ainsi qu'une ligne à voie unique fret entre Avressieux et Saint-Jean-de-Maurienne. Cette option vise à optimiser la capacité de transport tout en répondant aux enjeux de compétitivité du rail face à la route.

Autre étape : le lancement, au premier trimestre 2025, des études d'avant-projet détaillé pour la ligne nouvelle entre Grenay et Saint-Jean-de-Maurienne. Ce volet, financé à hauteur de 164 millions d’euros par l’État, les collectivités territoriales (dont la région, les départements de Savoie et du Rhône, ainsi que plusieurs intercommunalités) et l’Union européenne, a pour objectif de prolonger la déclaration d’utilité publique du 23 août 2013.

Aussi, une nouvelle phase de concertation sur la modernisation de la ligne existante, entre Dijon et Saint-Jean-de-Maurienne, débutera dès janvier 2025. Cette concertation se déroulera dans le cadre des commissions territoriales, associant l’ensemble des acteurs concernés.

La préfecture rappelle que "ce réseau vise à faciliter la circulation du fret et des voyageurs au sein de l’Union européenne et ce, dans un souci de développement des transports bas carbone, comme le ferroviaire. Elle précise également que, "la part du fret ferroviaire pourra augmenter dans les flux transalpins et nationaux, avec le double objectif de décarbonation des transports et d’amélioration de la qualité de l’air, dans les vallées alpines notamment."