Pas de rétablissement de la ligne ferroviaire France-Italie avant fin 2024 après l'éboulement en Savoie

Suite à l'éboulement survenu fin août dans la vallée de la Maurienne en Savoie, le cordon ombilical ferroviaire entre la France et l'Italie ne sera pas rétabli avant fin 2024.

"La facture économique et écologique de cette longue coupure s'annonce particulièrement lourde", regrette le délégué général de la Transalpine, Stéphane Guggino.

Pour ce dernier, la solution est toute trouvée avec le Lyon-Turin : "Ce nouvel épisode témoigne une fois de plus de la fragilité et de l'obsolescence de la ligne historique du XIXe siècle qu'aucun travaux de modernisation ne peut plus élever aux standards du transport international sur un axe européen stratégique. Il remet dès lors en lumière l'importance capitale de la liaison Lyon-Turin pour connecter deux des plus grands pays de l'Union européenne".