Lyon-Turin : Laurent Wauquiez débloque 13 millions d'euros et demande aux Verts de le suivre

Laurent Wauquiez a décidé tout de même d'accompagner sa demande d'un petit tacle glissé à ses "amis" écologistes.

C'est le cadre d'une annonce faite dans le Dauphiné Libéré concernant le chantier de Lyon-Turin que le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes demande l'aide des décideurs EELV de Lyon et de Grenoble.

Car s'il engage sa collectivité à hauteur de 13 millions d'euros débloqués, soit le tiers de ce qui est réclamé aux collectivités locales concernées, Laurent Wauquiez aimerait que les Métropoles du territoire se décident aussi à financer la ligne.

"Quand on aime les Alpes et l'environnement, on doit être pour ce projet. Je dis aux élus écologistes de Lyon et Grenoble : sortez du sectarisme et financez ce projet avec nous", déclare Laurent Wauquiez sur ses réseaux sociaux.

Décidé à également livrer bataille avec l'Etat et les préfectures, l'ancien président des Républicains s'en prend aux tergiversations du gouvernement concernant le Lyon-Turin : "Est-ce que ça me fait plaisir que l'Etat fasse les poches des collectivités locales alors qu'il est sur sa compétence ? Non. Est-ce que ça m'énerve un peu d'attendre une réponse du ministre à qui j'ai écrit deux fois ? Oui". S'il reconnaît ensuite que les choses ont visiblement tendance à se débloquer à Paris, Laurent Wauquiez reste sur ses gardes.

La liaison ferroviaire transalpine doit toujours être livrée à horizon 2030.