Dégradation d’engins de chantier sur le Lyon-Turin : la société en charge du projet et les politiques réagissent

Les réactions pleuvent. La société TELT, qui s’occupe de mener à bien le chantier du Lyon-Turin, a réagi dans un tweet suite à ces dégradations : "TELT condamne fermement les dégradations commises cette nuit sur le chantier du tunnel ferroviaire du #LyonTurin. Cet acte de malveillance non revendiqué visait les outils de travail des hommes et des femmes qui opèrent sur ce chantier. TELT et les entreprises œuvrant sur ce chantier apporteront tout leur concours à l’enquête de Gendarmerie et engageront les actions judiciaires nécessaires".

Même discours du côté du ministre des Transports Clément Beaune, qui "condamne avec la plus grande fermeté" ces dégradations. "Un acte injustifiable et dangereux. L’enquête est ouverte, elle déterminera les responsables et permettra de les sanctionner" poursuit-il.

Enfin, le président de la région PACA Renaud Muselier (LR) a tweeté : "Ils veulent vous faire croire qu’ils aiment la planète, qu’ils défendent l’environnement… Mais ils s’attaquent à un chantier ferroviaire essentiel pour notre avenir : voilà les escrocs de l’écologie radicale".