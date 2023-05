Lyon : une réunion des Soulèvements de la Terre contre le Lyon-Turin en mairie du 1er arrondissement

La procédure du ministère de l'Intérieur semble a minima ralentie.

Le mouvement ne baisse donc pas les bras et va même organiser une réunion publique le 27 mai prochain à Lyon. Et la mairie du 1er arrondissement leur ouvrira ses portes pour évoquer le cas du Lyon-Turin.

La réunion se fera en présence de militants italiens de NO TAV, du syndicat SUD, de l'association Vivre et Agir en Maurienne et de la Confédération paysanne.

L'objectif sera de rappeler "les enjeux et les conséquences" du projet de ligne ferroviaire entre la France et l'Italie, et d'informer sur la grande mobilisation prévue les 17 et 18 juin en Maurienne.

La réunion aura lieu le samedi 27 mai à 18h.