Lyon-Turin : le maire de Saint-Priest de l'autre côté des Alpes pour tenter de rassurer les Italiens

Le maire LR de Saint-Priest a souhaité rencontrer son homologue turinois Stefano Lo Russo, ainsi que le président de la région Piémont Alberto Cirio.

L'occasion d'échanger autour du dossier du Lyon-Turin. Et de dire du mal des écologistes qui sont opposés au chantier de la LGV. "L'opposition des exécutifs écologistes à la Ville et à la Métropole de Lyon est un signal très négatif qui ne reflète pas du tout la réalité. (…) Le dernier sondage démontre une adhésion des habitants de la Métropole à plus de 80%. La Région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise fortement. Il faut regarder l'avenir. Il n'est pas possible de tourner le dos à l'Italie et de laisser autant de camions circuler sur nos routes", réagit ainsi Gilles Gascon à son périple turinois.

En retour, l'édile san-priod a pris le pouls d'une grande inquiétude des dirigeants italiens. Car l'Etat français doit rencontrer les collectivités locales jeudi pour se mettre d'accord sur les aides à réclamer à Bruxelles avant le 30 janvier. "Les Italiens seront prêts dans les temps, pas la France. Or, l'efficacité de la liaison exige que tout l'itinéraire soit réalisé. Les Italiens attendent que la France respecte ses engagements", poursuit Gilles Gascon, en porte-voix des préoccupations transalpines.

Et de relayer la crainte du maire de Turin de voir les Verts faire capoter le projet : "Il regrette que ce grand projet européen se heurte à des positions idéologiques, alors même qu'il n'y a rien de plus écologique que le fret ferroviaire", réagit Stefano Lo Russo.

Gilles Gascon a conclu son séjour turinois par une dernière doléance à rapporter en France. Que ce soit Stefano Lo Russo ou Alberto Cirio, les deux dirigeants italiens "attendent de la France que la remise en service de la ligne soit réalisée le plus rapidement possible". Une allusion à l'éboulement survenu en Maurienne et qui "affecte sérieusement l'économie de toute l'Italie du nord".