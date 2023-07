Comptes de campagne rejetés : le maire de Saint-Priest inéligible pendant un an

Suite au rejet de ses comptes de campagne de l'élection législative 2022, Gilles Gascon a écopé d'une peine d'inéligibilité d'un an. Le Conseil constitutionnel a prononcé cette sanction vendredi dernier.

Le maire LR de Saint-Priest peut souffler puisque cette année d'inéligibilité, jusqu'au 30 juin 2024, s'appliquera donc uniquement aux élections européennes qu'il ne visait pas l'an prochain. Cela ne remet pas non plus en cause son siège à la mairie.

Gilles Gascon risquait jusqu'à trois ans d'inéligibilité, ce qui aurait mis fin à son souhait de briguer la Métropole de Lyon pour la droite en 2026.

Battu dès le 1er tour des élections métropolitaines dans la 13e circonscription du Rhône en arrivant derrière Renaissance, la NUPES et le Rassemblement National, Gilles Gascon a été rattrapé par la patrouille à cause d'un virement reçu en dehors des clous. Le Conseil constitutionnel rappelle que le rejet des comptes s'était fait "au motif qu’il a reçu de l’association "Saint-Priest Métropole", le 10 février 2022, un prêt pour un montant de 2 000 euros, alors que cette association ne remplissait pas les conditions lui permettant de participer au financement de la campagne électorale d’un candidat. Il est constant qu’à la date à laquelle l’association "Saint Priest Métropole" a accordé un prêt de 2 000 euros à M. Gascon, elle ne s’était pas soumise aux règles mentionnées à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988. La circonstance que cette association s’est par la suite soumise à ces règles est sans incidence sur l’appréciation de sa qualité de "parti ou groupement politique" à la date du prêt litigieux".

Outre Gilles Gascon, les Sages avaient rejeté les comptes de deux autres candidates rhodaniennes aux législatives 2022 : Elodie Perrichon (L'Ecologie au centre) avait écopé d'une peine de trois ans d’inéligibilité et Mylène Dune (NUPES) un an.