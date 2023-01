Pannes du métro : le maire de Saint-Priest réclame une commission d’enquête et l'annulation de la hausse des tarifs TCL

Alors que les pannes du métro lyonnais sont reparties de plus belle en 2023, certains élus ne souhaitent plus laisser les usagers subir.

Une commission d’enquête sur ces dysfonctionnements avait déjà été réclamée. L’idée est relancée par Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, dont la commune n’est pourtant pas desservie par le réseau de métros TCL.

L’édile LR et conseiller métropolitain "exige la constitution d’une commission d’enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ces dysfonctionnements et nommer clairement les responsables. J’exige que soient communiqués avec la plus grande clarté les résultats de cette enquête (et très rapidement : pas dans un an) auprès de tous les habitants de la métropole".

Gilles Gascon va plus loin en réclamant aussi "un plan d’urgence de remise en état du métro" et "l’annulation de l’augmentation des tarifs" TCL du 1er janvier dernier.

L'élu lyonnais Yann Cucherat avait déjà demandé à Grégory Doucet que le président du Sytral Bruno Bernard soit auditionné par le conseil municipal. Le maire écologiste n'avait jamais donné suite.

Ce samedi encore, une panne électrique a perturbé plusieurs heures la ligne D du métro. Depuis l'été dernier, l'accélération de l'automatisation de la ligne B et la perspective de son prolongement jusqu'à Saint-Genis-Laval à la fin de l'année 2023 ont entraîné une pagaille parfois quotidienne sur le réseau.