"On veut virer les Verts en 2026 !" : une consultation citoyenne anti-Métropole lancée par deux maires LR

"Tout ce que vous n’aurez pas encore cette année grâce à la Métropole de Lyon… Circuler sans contrainte, un plan métro, des transports sans panne…".

Le propos taquin de la consultation faitesvosvoeuxpour2024.fr lancée par Véronique Sarselli et Gilles Gascon aurait pu la transformer en "faitesvosvoeuxpour2026.fr". Ce vendredi matin, lotis dans le restaurant "L’Atelier du Square" dans le 2e arrondissement de Lyon, les maires LR de Sainte-Foy-lès-Lyon et de Saint-Priest ont présenté leur réflexion citoyenne quant à l’avenir de la collectivité lyonnaise. Cette dernière a été lancée sous forme de site internet hébergeant un questionnaire, peu élogieux envers la politique menée par les écologistes.

Mise en ligne ce lundi, cette consultation citoyenne entend identifier auprès des habitants les sujets à mettre en exergue dans le programme électoral à bâtir. "Ce n’est pas un cahier de doléances", s’exprimait Véronique Sarselli quant au questionnaire, qui est en fait un Google Forms de deux questions on ne peut plus explicites : "Votez pour les 3 décisions qui vous exaspèrent le plus" et "Dites-nous les trois thèmes de travail qui comptent le plus pour vous et sur lesquels vous souhaiteriez voir des formulations claires et innovantes." Il devrait rester en ligne jusqu’à début février, même si aucune date de clôture précise n’a été décidée.

Nouvelle année, mêmes critiques

L’occasion pour les deux maires d’en remettre une couche sur la politique menée par les écologistes, dans le contexte où la droite lyonnaise souhaite changer le statut de la Métropole de Lyon. Les édiles des communes fidésienne et san-priote dénoncent principalement l’abandon du plan métro E (une "folie" selon Gilles Gascon), les pannes de transports, l’avenir des commerces avec la suppression des places de stationnement couplé à l’installation des Voies lyonnaises destinées aux vélos ou encore la fuite des entreprises.

Les élus LR ont plus largement pointé du doigt le manque de concertation de la part des élus écologistes. Pendant que Gilles Gascon dénonçait une "gouvernance chantage", Véronique Sarselli évoquait des "décisions dangereuses" : "Les habitants s’en sont rendus compte, il y a une chute de confiance. On constate une incompréhension et un manque de lisibilité de la part de nos amis écologistes, obsédés par les mobilités douces et rendant la métropole moins attractive", expliquait la maire fidésienne entre ironie et convictions.

Les prémices d’un programme électoral

A l’affût des prochaines élections métropolitaines de 2026, l’opposition monte au créneau dès sa rentrée et tente de se démarquer : "On a la capacité de rassembler tous bords politiques, si nous sommes élus", plastronnait Gilles Gascon. Par le poids de la participation citoyenne, la droite lyonnaise souhaite façonner son programme électoral, dont l’objectif a été traduit par le credo prononcé par Véronique Sarselli : "On veut virer les Verts en 2026 !"

T.J.