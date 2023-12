Suppression de places de parking à Lyon 2 : le maire de Saint-Priest espère un rendez-vous décisif avec le recteur

Et la tâche du pompier pourrait bien revenir au recteur de l'académie de Lyon.

Avec l'officialisation du projet de construction de 700 logements, essentiellement étudiants, près du campus de Lyon 2 à Bron, et la suppression de 130 places de stationnement, un conflit à distance s'est engagé. Car les écologistes reprochent aux deux maires d'être contre le logement étudiant pour sauver la bagnole.

Une critique que Gilles Gascon juge caricaturale et injuste. "C'est une richesse d'avoir des étudiants sur notre territoire. Mais il faut être en capacité de bien accueillir les gens. Il faut placer l'humain devant chaque projet", estime le maire LR de Saint-Priest.

Car selon lui, "Bruno Bernard oublie, et c'est scandaleux, que l'Est lyonnais est en frontière avec le Nord-Isère. On a des étudiants qui viennent de Bourgoin ou de La Verpillière, et il n'y a pas de moyens de transports adaptés. Ils vont être doublement pénalisés si on enlève autant de stationnements".

Et de prophétiser : "L'avenir nous donnera raison".

En fin de semaine dernière, Gilles Gascon et Jérémie Bréaud ont sollicité un rendez-vous avec le rectorat. "On n'est pas là pour bloquer les programmes mais on ne veut pas être pris pour des imbéciles", poursuit le premier magistrat san-priod.

Lui préconise non pas l'abandon du projet ou la réduction du nombre de logements, mais "une poche de stationnement en sous-sol".

Reste à savoir quel poids aura l'académie dans cette bataille rangée, alors que les premiers coups de pelle doivent être donnés en 2024, pour une inauguration des logements étudiants à la rentrée 2025.