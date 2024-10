Près de Lyon : les habitants de Saint-Priest vont recevoir une notification d'alerte FR-Alert

Dans ce cadre, les habitants vont recevoir une notification d'alerte du dispositif FR-Alert, qui permet de "prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et de l'informer des comportements à adopter pour se protéger". La préfecture du Rhône annonce que les personnes qui recevront ce message inquiétant, accompagné d'un signal sonore, n'auront "aucune action à entreprendre ni de comportement particulier de mise à l'abri à adopter". Par ailleurs, la mention "exercice" figurera sur le message.

Le scénario de l'exercice de sécurité civile à Saint-Priest n'a pas été dévoilé. Il doit permettre aux services de l'Etat, collectivités locales, exploitants et transporteurs de tester leurs capacités d'action et d'apporter une réponse opérationnelle la plus efficace en situation d'urgence.