Gilles Gascon : "Nous avons un réseau de transports qui n'est plus adapté et qui est en panne"

Depuis plusieurs semaines, Gilles Gascon monte au créneau sur plusieurs sujets pour la droite métropolitaine. Le maire de Saint-Priest se dit "satisfait pour les citoyens et le monde économique" de voir que Bruno Bernard veut reculer l'exclusion de la ZFE des véhicules Crit'Air 2 à 2028.

Gilles Gascon avait aussi évoqué le besoin d'une commission d'enquête sur les pannes du métro B : "Nous réclamons des transports en commun qui fonctionnent. Saint-Priest est le 2e bassin d'emplois après Lyon, nous avons besoin de lignes en lien avec le monde économique".

Pour l'édile LR, c'est un non-sens de mettre le paquet sur les Voies lyonnaises en ce moment : "Investir autant d'argent, plus de 300 millions d'euros... Qu'on fasse du vélo, je n'ai pas de problème avec cela. Mais nous avons un réseau de transports qui n'est plus adapté et qui est en panne. Il faut régler le problème pour ensuite investir sur le reste".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 ZFE

01:58 Relations avec Bruno Bernard

02:56 Transports

05:10 Voies Lyonnaises

05:57 Wokisme

07:39 Fusion Oullins-Pierre-Bénite

10:26 Mi-mandat

12:40 L'après-législatives