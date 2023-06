Lyon-Turin : à Saint-Priest, les maires de l’agglomération affichent leur soutien au projet

L’occasion pour eux de rappeler leur attachement au projet ferroviaire de Lyon-Turin, aux nombreux avantages écologiques et économiques.

Tous les édiles LR de l’agglomération de Lyon, et bien plus, ont répondu présents au rendez-vous fixé par Gilles Gascon, maire san-priod, pour exhorter l’Etat et la Métropole de Lyon à accélérer le chantier du Lyon-Turin. Certains élus d’autres couleurs politiques étaient, bien qu’en très large minorité, également présents.

“Notre message est très clair : l’opposition des Verts à ce projet ne représente pas la large majorité de maires et d’habitants. (...) Le projet ferroviaire de Lyon-Turin se trouve à la croisée des chemins et nécessite un engagement urgent et résolu de l’Etat”, a commencé Gilles Gascon, organisateur de l’événement.

"Le message envoyé par la Métropole de Lyon à Turin, à l’Italie et à l’Europe est tout simplement catastrophique. Les Verts, qui étaient parmi les initiateurs de ce projet ont, en 2012, changé d’avis, pour en devenir les opposants les plus virulents”, s’est-il insurgé. Un point de vue partagé et applaudi par tous dans l’auditoire.

La construction du tronçon français de Lyon-Turin, en partie retardé par la farouche opposition de la Métropole de Lyon au projet, pourrait bien se transformer en un Dijon-Turin. C’est en tout cas ce que recommandait le Comité d’orientation des infrastructures (COI) en janvier. Dans le même temps, l’Italie et l’Union Européenne, toutes deux très investies financièrement dans ce projet, s’impatientent du retard que prennent leur partenaire français dans ce chantier.

Si l’Etat n’a pas encore tranché entre Lyon-Turin ou Dijon-Turin, le temps est compté pour l’opposition qui entend bien mobiliser élus et habitants afin de voir le projet initial aboutir.

Max Vincent, maire de Limonest, s’inquiète également de ce contre-temps. “Les enjeux sont aussi importants que pour la ligne Lyon-Paris”. “Le temps de trajet actuel en train pour faire Lyon-Turin est de 4h, c’est complètement anachronique”, a poursuivi l’édile limonois. Selon lui, pas le choix, “en 2032, il faut être au rendez-vous, la liaison doit être réalisée”. Une déclaration qui a, encore une fois, suscité de francs applaudissements.

Murielle Laurent, maire socialiste de Feyzin, a ensuite pris la parole afin de rappeler les bénéfices écologiques du projet ferroviaire. “Un des premiers objectifs est de décarboner massivement le trajet Lyon-Turin”, a rappelé l’élue de gauche. “L’impact environnemental de ce chantier est important, mais il faut le ramener et le mesurer au bénéfice écologique futur. Le train pollue 25 fois moins que la voiture et 75 fois moins que l’avion. Le fret reste un bon moyen de préserver l’environnement, restons actifs pour le promouvoir et le mettre en avant”.

La maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon, Véronique Sarselli, était, quant à elle, chargée de lister tous les avantages économiques de cette entreprise. “Les études disent qu’un euro investi dans ce projet va générer 3 euros de retombées économiques”, dit Véronique Sarselli, qui se félicite des “externalités positives” du Lyon-Turin, qui pourrait créer selon elle près de 8000 emplois directement et indirectement dans les dix ans.

Le délégué général de La Transalpine Lyon-Turin, Stéphane Guggino, et le sénateur Etienne Blanc ont ensuite pris la parole successivement.

Un chiffre ressort particulièrement de ce grand rassemblement : 78% des habitants de la Métropole affichent un soutien clair au Lyon-Turin dans un nouveau sondage IFOP, que Jérôme Fourquet présentera personnellement au conseil régional Auvergne Rhône-Alpes le 23 juin prochain. Parmi les 22% restants, seuls 9% seraient plutôt opposés au projet et 2% y seraient tout à fait opposés.

J.B.