Le maire de Saint-Priest réclame davantage de lignes de métros dans l'agglomération

Les écologistes sont en train de miser fortement sur le tramway, et le plan métros a été jeté à la poubelle, étant jugé trop onéreux et pas assez rapide à voir le jour.

Dans un communiqué, le maire de Saint-Priest lance un appel à la Métropole de Lyon et au Sytral, leur demandant de revenir sur leur décision après leur "mascarade de concertation".

Pour Gilles Gascon, abandonner tout projet de nouveau métro est "un choix totalement inconsidéré au regard des enjeux démographiques, économiques et environnementaux de notre territoire, et d’autant plus dans le contexte d’instauration d’une ZFE plus stricte et plus contraignante qu’au plan national".

"Aujourd’hui, avec ce prolongement de la ligne B, notre agglomération compte 34 km de métro, quand des grandes villes européennes d’envergure similaire, comme Munich, Zurich, Stuttgart, ou Barcelone en compte déjà quasiment 100 km. Au niveau de Toulouse, on est à 3,5 milliards d'euros d’investissement alors même que cette agglomération est plus petite que la nôtre ! Toulouse, c’est aujourd’hui un projet de ligne de 22 km reliant 5 gares avec une réalisation sur seulement 12 ans", poursuit l'édile san-priod.

S'il ne le dit pas clairement, Gilles Gascon milite évidemment pour qu'un éventuel futur métro lorgne plutôt du côté de l'Est lyonnais. Car de Rillieux à Décines en passant par Chassieu, Bron et Saint-Priest, communes de plus en plus peuplées face au phénomène d'étalement urbain, on ne voit plus rien venir.