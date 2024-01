Lyon : les métros TCL fonctionneront toute la nuit de la Saint-Sylvestre

Et beaucoup compteront sur les transports en commun pour se rendre à destination, passer d'un lieu de fête à un autre et surtout rentrer sain et sauf chez eux.

Le Sytral a pris la décision de proposer un service continu pour les quatre lignes de métro et le funiculaire Saint-Just. Ils fonctionneront toute la nuit, jusqu'au 1er janvier au matin. Les fréquences entre minuit et 5h du matin entre chaque métro seront les suivantes : 9 minutes sur la ligne A, 4 minutes sur la ligne B, 11 minutes sur la ligne C et 7 minutes 30 sur la ligne D.

Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'aucune panne ne s'invite à la soirée, comme ce fut le cas pendant deux heures en plein réveillon de Noël…

Quatre parcs-relais connectés au réseau de métros resteront également ouverts sans interruption pour permettre aux automobilistes n'ayant pas consommé d'alcool de retrouver leur voiture à n'importe quelle heure. Il s'agit de Vaise 1, Oullins, Vaulx-en-Velin La Soie et Mermoz.

Enfin, la fréquence des lignes de bus Pleine Lune a été renforcée, avec un bus toutes les 30 minutes.

📣 Bon plan✨ le soir du 31 décembre, le service TCL Carte Bancaire sera paramétré afin que le paiement soit plafonné à 3,50€, le tarif du ticket “soirée”. Ce titre est également disponible sur l’application TCL E-Ticket ainsi que dans les points de vente habituels — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) December 27, 2023

"Nous avons fait de la sécurité une priorité du mandat et près de 150 agents TCL seront mobilisés le soir de la Saint-Sylvestre. Cette mesure est un gage de sécurité pour de nombreux habitants de l’agglomération", annonce Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon.