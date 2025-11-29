Grosse pagaille sur le réseau TCL à Lyon : toutes les lignes de métro stoppées

A savoir l'arrêt net vers 8h30 des quatre lignes de métro TCL. De la A à la D, plus rien ne fonctionnait ) cause d'un incident majeur d'origine électrique survenu sur le réseau. Progressivement, au bout d'une heure, les lignes ont commencé à reprendre leurs trajets, sauf la B maudite.

Ligne A, B, C, D - 8h36 - Ne circule plus - Reprise estimée à 10h30 - Défaut du système électrique — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) November 29, 2025

Selon les TCL, la reprise de cette dernière est espérée pour 10h30. Des bus relais ont été déployés entre Jean-Macé et Hopitaux-Sud Saint-Genis.

"Toutes les équipes TCL ont immédiatement été mobilisées sur le terrain pour accompagner les usagers et rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais. Nos équipes techniques sont également à pied d’oeuvre pour identifier d’où provient l’incident. Des tests informatiques sont encore en cours", précisent les TCL dans un communiqué.