Grosse pagaille sur le réseau TCL à Lyon : toutes les lignes de métro stoppées

Ce samedi matin, la hantise des usagers s'est produite.

A savoir l'arrêt net vers 8h30 des quatre lignes de métro TCL. De la A à la D, plus rien ne fonctionnait ) cause d'un incident majeur d'origine électrique survenu sur le réseau. Progressivement, au bout d'une heure, les lignes ont commencé à reprendre leurs trajets, sauf la B maudite.

Selon les TCL, la reprise de cette dernière est espérée pour 10h30. Des bus relais ont été déployés entre Jean-Macé et Hopitaux-Sud Saint-Genis.

"Toutes les équipes TCL ont immédiatement été mobilisées sur le terrain pour accompagner les usagers et rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais. Nos équipes techniques sont également à pied d’oeuvre pour identifier d’où provient l’incident. Des tests informatiques sont encore en cours", précisent les TCL dans un communiqué.

avatar
boris69 le 29/11/2025 à 15:20
Venividivinci a écrit le 29/11/2025 à 14h31

Si même les logiciels prennent la carte CGT ou va t on

Super allusion. Mais en fait c'est la RATP maintenant donc pire. Est ce possible, ben non ce sont les mêmes.

Signaler
avatar
Max069 le 29/11/2025 à 15:04

Moi j ai trouvé la solution, je n utilise que ma voiture, je suis sur d arriver, de repartir et ca me coûte moins cher qu un abonnement tcl.

Signaler
avatar
Ex Précisions le 29/11/2025 à 15:02

Et ben le Bernard, tu as un magnifique bilan avec les transports en commun !

Signaler
avatar
Venividivinci le 29/11/2025 à 14:31

Si même les logiciels prennent la carte CGT ou va t on

Signaler
avatar
Équation le 29/11/2025 à 14:19

La cause c'est la technique utilisée ou l'opérateur en place ?

Signaler
avatar
Hildegonde le 29/11/2025 à 14:17

On s'en moque : on a des pistes cyclables !.....

Signaler
avatar
stephichor69003 le 29/11/2025 à 14:16

Nous devrions avoir un rabais sur l'abonnement en cas de problème car c'est un bordel quotidien point vive la voiture

Signaler
avatar
allons bon le 29/11/2025 à 14:16

c'est bien la première fois que cela arrive ...

Signaler
avatar
Kata le 29/11/2025 à 14:04

6 ans de perdus. Pire ! 6 ans de gabegie et de destruction de certains services. Et l’exclusion des personnes à mobilité réduite. Ça va être long pour s’en remettre

Signaler
avatar
Et ces bras cassés veulent se mettre en grève pour le 8 décembre le 29/11/2025 à 14:03

Acte de sabotage histoire de montrer les muscles et faire monter la pression.
Et surtout rien à secouer des usagers.

Signaler
avatar
2026 ! le 29/11/2025 à 13:50

Les écolos se foutent des TC, seul le vélo a valeur à leurs yeux.
Débarrassons-nous de ces incapables en mars prochain.

Signaler
avatar
technique le 29/11/2025 à 13:46

La redondance... 🎵🎶, la redondance 🎵🎵🎶..... !

Signaler
avatar
faon versatile le 29/11/2025 à 13:45

Pas besoin de grèves pour foutre la m..... seulement des écolos à la manœuvre !

Signaler
avatar
Claude maurice le 29/11/2025 à 13:17

vive la voiture !

Signaler
avatar
envoitureSimone le 29/11/2025 à 13:07

des guignols amateurs comme d'habitude, honte à eux c'est trop souvent et on paie, on paie et bien maintenant je vais reprendre la voiture car en ce samedi d'achats pour Noël tout fut compliqué à cause d'un Grand manque de professionnalisme.

Signaler
avatar
Quelle finesse le 29/11/2025 à 13:03
philenice a écrit le 29/11/2025 à 12h56

donc pour les marxistes sanguinaires si on vote Aulas on est facho?????

Il parodie EELV. Faites un effort… 🙄

Signaler
avatar
Dam69 le 29/11/2025 à 12:57
Electeur EELV,., a écrit le 29/11/2025 à 12h22

Tous les fachos qui votent Aulas doivent utiliser nos pistes cyclables, bien fait pour eux.

C est bien un commentaire ecolo: si tu n est pas de mon avis c est que t es un facho......

Signaler
avatar
Kim156984 le 29/11/2025 à 12:56

La gare routière perdue à Gerland à partir de janvier au bout de la ligne B ça promet 😱

Signaler
avatar
philenice le 29/11/2025 à 12:56
Electeur EELV,., a écrit le 29/11/2025 à 12h22

Tous les fachos qui votent Aulas doivent utiliser nos pistes cyclables, bien fait pour eux.

donc pour les marxistes sanguinaires si on vote Aulas on est facho?????

Signaler
avatar
Pilou69 le 29/11/2025 à 12:53

Autant je comprends les nombreux arrêts et difficultés à faire rouler la ligne D en 1991 pour le lancement de son système unique au monde. Autant je ne comprends pas les arrêts plus que fréquents des métros en général... Sauf par manque d'entretien depuis des années !

Signaler
avatar
Un vieux lyonnais le 29/11/2025 à 12:46
Electeur EELV,., a écrit le 29/11/2025 à 12h22

Tous les fachos qui votent Aulas doivent utiliser nos pistes cyclables, bien fait pour eux.

Complètement hors sujet ! Il faut vraiment vous faire soigner, ça devient pathétique.

Signaler
avatar
Mulatine65 le 29/11/2025 à 12:29

Ça devient un véritable sketch...

Signaler
avatar
Stephen le 29/11/2025 à 12:29

Et ça rembourse pas le billet de train raté évidemment !!!!

Signaler
avatar
Cyrielle69 le 29/11/2025 à 12:23

C'est qui le Président du Sytral????!!!
Si ce monsieur avait un peu de dignité, il démissionnerait

Signaler
avatar
Electeur EELV,., le 29/11/2025 à 12:22

Tous les fachos qui votent Aulas doivent utiliser nos pistes cyclables, bien fait pour eux.

Signaler
avatar
C est exactement ça le 29/11/2025 à 12:20
Homa a écrit le 29/11/2025 à 10h49

Hier matin à la Part Dieu, Bernard pérorait avec Doucet dans une foule de 4 gugusses pour vanter des 3 arbres plantés face à la gare et de la piste cyclable bi-directionnelle coupée par un passage piéton qu'on devrait plutôt appeler un coupe-gorge pour piétons... Pour la Métropole, la priorité n'est clairement pas les transports en commun, on les garde pour l'instant car c'est une transition vers le tout vélo des années 1900.

Les ecolos dogmatiques detestent les transports en communs parce que , quand ils sont efficaces performants et fiables , ils remettent de fait en cause la religion du tout vélo

Signaler
avatar
Parponnes le 29/11/2025 à 12:19

Les escrolos encouragent pourtant les transports en commun.

Signaler
avatar
Aucun rapport le 29/11/2025 à 12:04

Oups.

Signaler
avatar
Vite !!! le 29/11/2025 à 12:03

Vite un métro jusqu’au stade aulas ! Ça c’est la priorité

Signaler
avatar
Ignore le 29/11/2025 à 12:03
Et l’entretien dans tout ça ? a écrit le 29/11/2025 à 10h43

Retards répétés sur les lignes de trams, bus surchargés, escalators hors d’usages, métros en panne tous les jours (ou presque) tout cela à cause d’un entretien mininmaliste.
J’ajouterai les composteurs défectueux dans les bus et les trams (c’est fréquent) ce qui représente un manque à gagner (sauf pour les resquilleurs)

Tu as entendu parler du plan de rénovation du métro à 1 millard ?

Signaler
avatar
HardRockeuse le 29/11/2025 à 11:51

Et ça continue encore, et encore,
C’est que le début d’accord d’accord

Signaler
avatar
Effectivement le 29/11/2025 à 11:34

Y a-t-il des incompétants à licencier afin que ces scandales cessent ?

Signaler
avatar
Taxidermie le 29/11/2025 à 11:07

Y'en a marre !

Signaler
avatar
leger le 29/11/2025 à 10:50
Évidemment a écrit le 29/11/2025 à 10h15

Quand on voit le numéro d'autosatisfaction des écolos,Bernard en tête, au Sytral on se dit que ce sont vraiment des toc.rds.......
Ça n'a jamais aussi mal marché mais bien entendu ce n'est pas leur faute.
A ne rien assumer c'est qu'ils n'ont pas leur place...
A dégager en 2026.....

bien d'accord et il faut rajouter les dizaines de pannes d'escaliers pour lesquels a quelques mois des élections on promet d'engager des dizaines de millions d'euros pour réparer voire changer ..no comment

Signaler
avatar
Homa le 29/11/2025 à 10:49
Évidemment a écrit le 29/11/2025 à 10h15

Quand on voit le numéro d'autosatisfaction des écolos,Bernard en tête, au Sytral on se dit que ce sont vraiment des toc.rds.......
Ça n'a jamais aussi mal marché mais bien entendu ce n'est pas leur faute.
A ne rien assumer c'est qu'ils n'ont pas leur place...
A dégager en 2026.....

Hier matin à la Part Dieu, Bernard pérorait avec Doucet dans une foule de 4 gugusses pour vanter des 3 arbres plantés face à la gare et de la piste cyclable bi-directionnelle coupée par un passage piéton qu'on devrait plutôt appeler un coupe-gorge pour piétons... Pour la Métropole, la priorité n'est clairement pas les transports en commun, on les garde pour l'instant car c'est une transition vers le tout vélo des années 1900.

Signaler
avatar
Venividivinci le 29/11/2025 à 10:43

Un âne devant
Un loup derrière
Les TCL sont magiques

Signaler
avatar
Et l’entretien dans tout ça ? le 29/11/2025 à 10:43

Retards répétés sur les lignes de trams, bus surchargés, escalators hors d’usages, métros en panne tous les jours (ou presque) tout cela à cause d’un entretien mininmaliste.
J’ajouterai les composteurs défectueux dans les bus et les trams (c’est fréquent) ce qui représente un manque à gagner (sauf pour les resquilleurs)

Signaler
avatar
Tok lyon le 29/11/2025 à 10:40

Ah le métro de Tokyo ! Mais comment font ils pour n'avoir jamais de panne sur le plus grand réseau du monde

Signaler
avatar
Rlb le 29/11/2025 à 10:24

Vous n'oublierez pas d'augmenter les tarifs... pour engraisser ceux qui ne prennent jamais le metro

Signaler
avatar
Duchangement69 le 29/11/2025 à 10:20

Petite entraînement pour grève monstre pour la fête des Lumières XD

Signaler
avatar
Vivement 2026 le 29/11/2025 à 10:17

et une nouvelle direction au Sytral

Signaler
avatar
Évidemment le 29/11/2025 à 10:15

Quand on voit le numéro d'autosatisfaction des écolos,Bernard en tête, au Sytral on se dit que ce sont vraiment des toc.rds.......
Ça n'a jamais aussi mal marché mais bien entendu ce n'est pas leur faute.
A ne rien assumer c'est qu'ils n'ont pas leur place...
A dégager en 2026.....

Signaler

