Réveillon du Nouvel An à Lyon : les métros circuleront toute la nuit

2024 est sur le point de laisser place à 2025. Le passage à la nouvelle année sera célébré ce mardi soir à Lyon et dans toute la France. A cette occasion, un dispositif exceptionnel sera mis en place dans les transports en commun lyonnais avec la mobilisation de 150 agents TCL.

Les quatre lignes de métro circuleront en effet toute la nuit comme c’est le cas depuis quelques années maintenant à Lyon. Entre minuit et 5h du matin, la ligne A fonctionnera avec une fréquence toutes les 9 minutes, la ligne B toutes les 5 minutes, la ligne C toutes les 12 minutes et la ligne D toutes les 5 minutes 30.

A noter également que le funiculaire Saint-Just circulera toutes les 12 minutes entre minuit et 4h du matin tandis que les lignes de bus Pleine Lune passeront toutes les 30 minutes (PL1, PL2 et PL3).

Quatre parcs-relais resteront également ouverts toute la nuit du Nouvel An : Vaise 1, Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, La Soie et Mermoz-Pinel.

Le ticket soirée à 3,60 euros sera mis à disposition des voyageurs afin de circuler de 19h jusqu’à 5h du matin sur le réseau TCL tout comme le ticket famille en illimité toute la journée à 6,70 euros.