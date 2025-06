TCL gratuits sous conditions : la proposition-choc de Jean-Michel Aulas pour 2026

Jean-Michel Aulas a publié ce jeudi 5 juin un tweet qui alimente les spéculations autour de sa potentielle candidature aux municipales de 2026. "Pendant qu’on fait des bilans aux coûts introuvables, pendant que la CRC (chambre régionale des comptes, ndlr) continue d’épingler la gestion de ceux qui dirigent nos territoires, et que d’autres esquissent des chemins imprécis, je préfère penser à ceux qu’on oublie", écrit-il, avant de cibler directement les pertes financières liées à la fraude.

Jean-Michel Aulas affirme : "En 2023, la fraude a coûté 35M€ aux TCL. Et toujours aucune solution." En réponse, il annonce une mesure concrète en cas de victoire aux municipales : "En 2026, si je suis candidat et peut-être maire de Lyon, les TCL seront gratuits pour tous les Lyonnais qui gagnent moins de 2 500€/mois."

Selon lui, 100 000 Lyonnaises et Lyonnais seraient concernés pour un coût estimé à 30 millions d’euros, financé sans "0 impôt en plus, 0 dette". Et de conclure : "Pas de leçon, des solutions. Pas de promesses en l’air, mais un vrai #pactelyonnais pour la jeunesse et la justice sociale."

Ce message intervient dans un contexte où les finances du Sytral sont scrutées de près, après un rapport de la CRC mettant en lumière plusieurs fragilités dans la gestion du réseau TCL. À nouveau, Jean-Michel Aulas se positionne sur les enjeux lyonnais sans confirmer, ni exclure, sa candidature.