Municipales 2026 à Lyon : deux figures féminines à la tête du comité de soutien de Jean-Michel Aulas

Après son premier meeting le 26 septembre, le chef d’entreprise a officialisé, ce jeudi 2 octobre, la création de son comité de soutien baptisé Cercle Cœur Lyonnais.

Présidé par Laure Cédat, commerçante engagée à Lyon, et Blandine Cucherat, épouse de l’ancien adjoint aux Sports Yann Cucherat, ce collectif se veut "ouvert à tous" et destiné à "rassembler largement la société civile".

Laure Cédat, figure des Défenseurs de Lyon, avait déjà pris la parole lors du meeting inaugural de Jean-Michel Aulas, appelant à "sauver Lyon". Elle s’était exprimée sur son parcours personnel, marqué par la perte de sa fille en 2022, et sur son engagement contre la politique de mobilité de la municipalité écologiste.

Avec ce comité, le candidat souhaite multiplier les rencontres dans les quartiers et mobiliser des acteurs "associatifs, entrepreneurs, enseignants, soignants, étudiants, commerçants, habitants de tous horizons" pour soutenir son projet municipal.