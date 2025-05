Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas évoque une première mesure… sans dire s’il sera candidat

Une nouvelle phrase sibylline signée Jean-Michel Aulas, dans un entretien publié ce mercredi 21 mai par Challenges, relance les rumeurs sur une éventuelle candidature de l’ancien président de l’OL à la mairie de Lyon.

Dans ce portrait, l’actuel vice-président délégué de la Fédération française de football, également fondateur de la Cegid, semble s’essayer aux codes de la politique locale. "Depuis janvier, Jean-Michel Aulas teste son capital politique", écrit le magazine économique. Il réfléchit à une équipe, un programme, des alliances.

Et propose déjà une première mesure, très symbolique : "renoncer aux indemnités de maire et, avec les fonds dégagés, alimenter des associations fondamentales pour la jeunesse lyonnaise, par exemple pour l’association Sport dans la Ville, et aussi pour la médecine (le Centre de Recherche Léon Bérard)", déclare-t-il à Challenges.

Une prise de parole calibrée, qui alimente le flou stratégique savamment entretenu par l’ancien président de l’OL.