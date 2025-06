6,4 milliards à financer : les inquiétudes de la Chambre régionale des comptes sur le modèle économique du Sytral

Dans un rapport publié ce mercredi 4 juin, la Chambre régionale des comptes du Rhône alerte sur les limites budgétaires du réseau TCL, exploité jusqu’en 2024 par Kéolis. Alors que s’ouvre une nouvelle phase de contrats en 2025 avec Kéolis et RATP Dev, la question du financement d’un programme d’investissement de 6,4 milliards d’euros agite les magistrats. Une dette maîtrisée pour l’instant, mais des marges de manœuvre jugées très réduites pour les années à venir.

“Il y a plein de problèmes mais on peut aussi être fiers de notre réseau”, souligne Barbara Falk, présidente de la Chambre régionale des comptes du Rhône. En 2023, le réseau TCL a renoué avec un volume de fréquentation proche de l’avant-Covid : 495 millions de voyages annuels. L’offre continue de s’étoffer (+8 % de places kilomètres offertes entre 2015 et 2023), et la satisfaction des usagers, bien que mesurée tardivement, reste élevée. La note moyenne de satisfaction est de 7,3/10 selon le Sytral et de 6,4/10 selon l’enquête de la Chambre.

Mais le rapport pointe une "dégradation sensible des conditions d’exploitation" en 2022 et 2023 : difficultés de recrutement, absentéisme élevé chez Kéolis, et "kilomètres perdus", par rapport au trajet prévu estimés entre 2 et 3 % de l’offre contractuelle. "C’est énorme", insiste Barbara Falk, "alors que les autres années on était aux alentours des 1 %."

Une structure financière qui était saine…

Sur le papier, le Sytral affichait encore en 2023 une situation financière stable. Les produits de gestion courants s’élevaient à 986 M€, les charges à 618 M€, et la capacité d’autofinancement brut atteignait 363 M€, en hausse de 16,4 % depuis 2017. L’endettement restait limité à 663 M€, soit une capacité de désendettement de 1,8 année, en baisse de 15 %.

Mais cette stabilité est sur le point de basculer. "Le problème des emprunts, ce n’est qu’un moyen. Il faut rembourser : il va donc falloir trouver des recettes majeures", préviennent les magistrats. Avec un programme d’investissement de 6,4 milliards d’euros à financer d’ici 2033, le Sytral prévoit une levée de dettes de 340 M€ par an. Et ce sans même inclure le projet de SERM (service express régional métropolitain), encore à l’état d’étude.

Des marges de manœuvre très réduites

La Chambre est formelle : "pas beaucoup de marge de manœuvre pour augmenter son financement". Le versement mobilités (provenant des entreprises du département) — principale ressource du Sytral (480 M€ en 2023) — est désormais au plafond dans la métropole de Lyon. "Le financement du réseau est donc lié à la croissance économique. C’est presque la moitié du financement", rappelle le rapport.

Le Sytral se retrouve donc dans une impasse. "Il n’y a pas d’autres impôts mobilisables existants," note la CRC, contrairement à la région parisienne. De plus, les récentes politiques tarifaires (gratuité pour les moins de 10 ans, tarification zonale) pourraient encore faire baisser les recettes de billetterie, déjà inférieures à celles de 2019 (243 M€ contre 256 M€). Le ratio recettes tarifaires / dépenses d’exploitation a perdu 10 points depuis 2017, passant de 61 % à 51 %.

L’ombre d’une hausse des tarifs… ou de nouvelles taxes

Face à cette équation, la Chambre évoque plusieurs pistes. La plus directe : améliorer le recouvrement des amendes et lutter plus efficacement contre la fraude. "Plutôt que de chercher de nouvelles taxes, il y a déjà la possibilité d’augmenter les recettes d’environ 10 %", soit environ 25 M€, estiment les magistrats. En 2023, le taux de recouvrement des amendes n’était que de 36,4 %, et le produit total des amendes a fondu à 2,4 M€, contre 4,3 M€ en 2017.

Mais cette marge reste insuffisante au regard des besoins. Et dans sa réponse, le Sytral ne ferme pas la porte à d’autres leviers. L’établissement évoque explicitement une possible évolution de la fiscalité. "Le président est d’accord avec cette problématique", notent les magistrats, en référence à la réponse du Sytral qui inclut un tableau chiffré des hausses d’imposition envisageables.

En effet, le Sytral propose une série de pistes fiscales pour sécuriser à long terme le financement des transports en commun. L'organisme suggère notamment de mieux répartir certaines ressources nationales : une part des recettes issues de la TICPE, des concessions autoroutières ou du secteur aérien pourrait ainsi être affectée à la mobilité du quotidien. Il plaide aussi pour un retour de la TVA à 5,5 % sur les transports publics, une affectation partielle de la fiscalité environnementale (carbone, quotas d’émission), ou encore une réforme du versement mobilité, en abaissant le seuil d’assujettissement ou en créant une majoration liée à l’offre supplémentaire. Le Sytral envisage enfin d’ouvrir le débat sur une contribution du secteur de la livraison urbaine, et sur une taxation des plus-values immobilières générées par les nouvelles infrastructures.

La Chambre dresse un constat lucide : un réseau reconnu pour sa performance, mais qui repose sur un équilibre financier fragile. "Le réseau est historiquement largement payé par les usagers", rappelle la CRC. Or, dans un contexte de politiques sociales plus volontaristes et de saturation des ressources classiques, l’avenir financier des TCL s’annonce tendu.

La question est désormais politique : comment financer sans trop faire payer l’usager à l'approche des élections ? Sans augmentation du versement mobilité ou des contributions des collectivités, la piste d’une taxe additionnelle ou d’une hausse tarifaire se précise. Et ce, même si l’opinion des usagers, dans les enquêtes du Sytral comme de la Chambre, n’identifie pas le prix comme un levier majeur de satisfaction. Un paradoxe de plus dans l’équation budgétaire lyonnaise.