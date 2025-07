TCL : une carte interactive en ligne pour se repérer dans le nouveau réseau unifié de Lyon et du Rhône

Les nombreux changements TCL qui entreront en vigueur à partir du 1er septembre risquent de perdre beaucoup d‘usagers. C’est pour cela que TCL met à disposition une nouvelle carte interactive en ligne. Cette dernière permet de voir facilement l’évolution des lignes des transports et de comprendre la nouvelle organisation du réseau. Elle est à retrouver directement sur le site tcl.fr.

Alors que le réseau TCL se joint à Libellule et Cars du Rhône pour faire un seul et même réseau, cette unification permet selon les écologistes de simplifier les trajets du quotidien en mieux connectant les territoires et en proposant une offre plus lisible. Tellement visible qu'il faut une carte interactive pour que les usagers comprennent. De nouvelles lignes, de nouvelles couleurs et une nouvelle grille tarifaire attendent les Lyonnais et les Rhodaniens.

Depuis le 23 juin, une nouvelle offre de bus a déjà été mise en place sur la Presqu’île. Une carte interactive a été établie permettant de visualiser les nouveaux itinéraires et les arrêts renforcés autour des pôles Bellecour et Cordelier. La navette fluviale, Navigône, lancée depuis le 18 juin, est également disponible.