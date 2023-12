Lyon : nouveaux couacs dans les métros, les lignes A et C perturbées (MàJ)

Mise à jour ce vendredi matin à 7h30 :

Le trafic sur la ligne A a repris vers 7h, comme annoncé. Mais du côté de la ligne C, une reprise du trafic est désormais espérée pour 10h.

Article initial :

Deux métros connaissaient d’importantes perturbations depuis le début du service.

La ligne A, tout d’abord, circule uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes Charles Hernu, les stations de Perrache à Masséna ne sont plus desservies. En cause, selon des témoins à bord des rames, la présence d’une personne aux abords des voies. Il pourrait s’agir d’une tentative de suicide. La reprise de la circulation est estimée à 7h, pour le moment.

Par ailleurs, la ligne C est aussi victime d’une "perturbation majeure" ce vendredi matin. Cette fois à cause d’un incident technique, la ligne circule uniquement de Hénon à Hôtel de Ville Louis Pradel. La station Cuire n'est plus desservie. La reprise de la circulation est estimée à 8h, selon TCL.

