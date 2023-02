Perturbations sur le métro de Lyon : le Sytral fait culpabiliser les usagers dans sa nouvelle campagne de prévention

Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon, adopte une stratégie osée ce mercredi pour justifier le lancement de la nouvelle grande campagne de prévention sur le réseau de métro TCL.

Un crabe géant va habiller les rames des lignes B et D du métro, avec le message "Si tu bloques les portes, je te pince, et ça coince". Comprenez : les usagers qui bloquent les portes des métros sont les responsables des nombreux incidents qui rythment votre quotidien depuis plus de six mois.

"Notre objectif est de faire prendre conscience à tous les voyageurs de leur rôle individuel en tant qu’utilisateur d’un service collectif", poursuit Bruno Bernard dans un communiqué de presse, évoquant une campagne qui va "marquer les esprits".

Si les incidents voyageurs font effectivement partie des raisons qui entraînent parfois l'arrêt du métro lyonnais, on ne connait pas le pourcentage qu'ils représentent dans la globalité des coupures. Les pannes informatiques et électriques sont aussi très présentes. Et ça, les usagers n'y sont pour rien.