TCL : service non-stop pour les métros la nuit de la Saint-Sylvestre à Lyon

Cette fois, le métro risque bien de rendre de grands services à de nombreux fêtards.

Le Sytral a décidé de laisser le réseau de métro TCL actif toute la nuit. Jusqu’à 5h du matin, les lignes A, B, C et D fonctionneront en continu.

A partir de minuit, il y aura un métro D toutes les cinq minutes, un métro B toutes les six minutes, un métro A toutes les neuf minutes et un métro C toutes les onze minutes. Le funiculaire fonctionnera quant à lui jusqu’à quatre heures du matin et circulera toutes les douze minutes à partir de minuit. Concernant les lignes de bus Pleine Lune, le trafic sera renforcé avec une fréquence de 30 minutes.

Les parcs relais de Vaulx-en-Velin, Gare de Vaise, Mermoz-Pinel, Oullins La Saulaie et Parilly vont aussi rester ouverts toute la nuit.

Pour l’occasion, un ticket soirée à 3,30 euros sera proposé pour voyager sur tout le réseau TCL entre 19h et 5h du matin.

Mais qui dit métro la nuit et usagers alcoolisés dit insécurité. Ce sont donc 150 agents TCL qui épauleront les forces de l’ordre durant cette Saint-Sylvestre.