Lyon : reprise progressive du trafic sur les lignes A et B

Une nouvelle panne "liée au pilotage automatique et qui nécessite l'intervention de l'industriel" a touché les métros A et B. Les deux lignes, qui pourtant desservent les deux gares SNCF de la Ville étaient totalement à l’arrêt. La coupure a eu lieu jusqu'à 10h20 et le traffic a pu reprendre progressivement depuis mais est néamoins irrégulier.

Des personnes bloquées dans les rames au cœur des tunnels ont été évacués. Les pompiers ont été appelés en renfort entre Foch et Masséna. Aucune personne en situation de mobilité réduite ne serait à prendre en charge.

Des bus relais avaient été mis en place pour prendre en charge les voyageurs en pleine heure de pointe.

Reprise progressive des lignes A et B https://t.co/wItONEcHkv — TCL (@TCL_SYTRAL) October 25, 2022