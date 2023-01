Lyon : reprise progressive de la circulation des métros après une panne générale ce jeudi matin

Mise à jour ce jeudi à 10h15 :

La circulation est de nouveau possible sur la ligne A et B. La ligne D circule de son côté entre Gare de Vaise et Grange-Blanche.

Article initial :

En effet, alors qu’une grève contre la réforme des retraites impacte déjà le trafic, les lignes A, B et D des métros sont perturbées à cause d’une "panne informatique" selon TCL. La ligne F2 du funiculaire est aussi à l'arrêt pour toute la matinée. Une reprise à 9h30 est espérée pour la ligne A, midi pour les deux autres lignes du métro lyonnais toujours en panne ce jeudi matin.

De nombreuses personnes ont été obligées de trouver des solutions de secours devant les grilles fermées. Certains ont été vus en train de courir pour honnorer leurs impératifs, et malgré les températures négatives et les flocons qui commençaient à tomber. Cerise sur le gâteau : le site des TCL est régulièrement inaccessible pour des "travaux de maintenance", privant une nouvelle fois les voyageurs d'informations en temps réel.

Concernant la ligne A, des bus relais desservent les stations de Charpennes à Vaulx La Soie.

Pour la B, des bus relais desservent les stations de Part Dieu à Gare d'Oullins.

Enfin pour la D, des bus relais desservent les stations de Gare de Vaise à Gare de Vénissieux.

Ligne A - 4h36 - Ne circule plus - Bus relais de Charpennes à Vaulx La Soie Reprise estimée 9h - Panne informatique sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) January 19, 2023

Ligne B - 4h37 - Ne circule plus - Bus relais de Part Dieu à Gare d'Oullins Reprise estimée 9h - Panne informatique sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) January 19, 2023

Ligne D - 4h43 - Ne circule plus - Bus relais de Gare de Vaise à Gare de Venissieux Reprise estimée 9h - Panne informatique sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) January 19, 2023

Ligne F2 - 4h47 - Ne circule plus - Bus relais de Saint-Just à Fourvière Reprise estimée 9h - Panne informatique sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) January 19, 2023