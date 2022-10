Pannes du métro : Yann Cucherat réclame une audition de Bruno Bernard au conseil municipal de Lyon

C'est ce que réclamera Yann Cucherat lors du prochain conseil municipal. Le président du groupe d'opposition Pour Lyon estime qu'une audition du président de la Métropole et de Sytral Mobiltiés "s'impose" après les multiples pannes et défaillances des lignes de métro TCL.

"Nous espérons qu’il pourra à cette occasion présenter un diagnostic transparent des problèmes actuellement rencontrés par les lignes de métro et les solutions qu’il envisage pour y faire face", écrit Yann Cucherat dans un communiqué de presse.

Pour l'ancien candidat à la mairie de Lyon, "des transports en commun fiables sont ainsi plus que jamais essentiels dans notre quotidien. Les Lyonnaises et les Lyonnais doivent donc pouvoir compter sur ce mode de déplacement et l’utiliser en toute sérénité. Or, les multiples défaillances de ces dernières semaines prennent le risque d’entamer sérieusement cette nécessaire confiance".

Depuis la rentrée, le métro lyonnais, et notamment la ligne B, connaît des pannes et incidents presque toutes les semaines. Bruno Bernard avait obtenu lors de son rendez-vous avec la dirigeante de Keolis la prise en charge du remboursement de 25% des abonnements TCL d'octobre. Mais la situation ne s'est pas améliorée, avec à nouveau des incidents différents lundi et mardi.