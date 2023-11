Insolite : la Savoie déclare son indépendance

Laurent Wauquiez ne peut plus compter sur le département pour sa Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans une longue déclaration d'indépendance, le gouvernement de l'Etat de Savoie a annoncé vendredi que le département reprenait sa liberté et mettait "fin à la colonisation française".

Son président Thierry Bécourt, entouré déjà de plusieurs ministres et ambassadeurs, exige de la France l'application du Traité de Paix avec l'Italie signé en 1947. Et "le retour de l’or volé à la banque nationale de Savoie, ainsi que la réparation pour les pillages et les destructions de son patrimoine".

"Par cette Déclaration, nous, les représentants actuels du Peuple de Savoie, proclamons ne plus être soumis aux forces d’occupation françaises sur notre territoire", conclut le nouveau gouvernement savoyard, qui a toute une série de mesures à venir comme l'instauration du franc suisse et du Bitcoin, un futur recensement de la population et l'interdiction des taxes françaises. Sans oublier la remise en cause de tous les ordres comme les avocats, les enseignants ou les médecins dont les diplômes ont été attribués par la France...

On a de quoi sourire devant un tel sérieux et un travail de titan voué à l'échec.