Régionales : Laurent Wauquiez en tête en Savoie (officiel)

Le président LR sortant de la Région y est arrivé en tête ce dimanche à l’occasion du premier tour des élections régionales, avec 43,01% des voix.

L’écologiste Fabienne Grébert a obtenu 16,07% des voix, suivie par le RN Andrea Kotarac (13,72%) et Najat Vallaud-Belkacem (PS) et ses 10,61%.

Sous la barre des 10%, on retrouve Bruno Bonnell (LREM) avec 8,82% des voix, Cécile Cukierman (PCF) avec 5,30%, Chantal Gomez (LO) avec 1,40%, Shella Gill (Union essentielle) et 0,66%, et enfin Farid Omeir (UMDF) avec 0,40%.

L’abstention de la Savoie s’élève ce dimanche à 66,52%.