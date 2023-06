Lyon-Turin : 81% des Rhônalpins favorables à la ligne selon un sondage IFOP

Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi, en conseil des ministres, la dissolution du groupement de fait “Les soulèvements de la Terre”. Le 6 juin dernier, quarante-deux élus de l’opposition se réunissaient à Saint-Priest pour renouveler leur soutien à la ligne.

Ce vendredi matin, c’était à La Transalpine de se réunir pour son assemblée générale, à l’Hôtel de Région à Lyon, en présence d’une quantité d’élus de l’opposition à la Métropole Verte. Le député Thomas Rudigoz, le conseiller municipal Georges Képénékian ou encore le maire de Saint-Priest Gilles Gascon ont fait le déplacement.

81% des rhônalpins sondés par l'IFOP sont convaincus par le Lyon-Turin

L’occasion pour La Transalpine de dévoiler son nouveau bijou, le dernier sondage IFOP en date sur la question du Lyon-Turin qui présente l’adhésion presque unanime des riverains rhône-alpins au projet ferroviaire.

Jérôme Fourquet, analyste politique reconnu et directeur du département “opinion et stratégies d’entreprise” de l’IFOP, a fait le déplacement en personne pour présenter le contenu du nouveau sondage commandé par La Transalpine.

Le sondage, intitulé Perceptions et adhésion des populations riveraines à l’égard de la construction de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, a été réalisé auprès d’un échantillon de 803 habitants de la région Auvergne Rhône-Alpes sous la forme d’un questionnaire en ligne.

Au vu de la forte adhésion suscitée par le projet ferroviaire, la marge d’erreur se situerait aux alentours des 2 points, selon l’auteur de l’Archipel français.

Les chiffres clés à retenir

La ligne du Lyon-Turin est un sujet qui interpelle. 75% des sondés indiquent avoir déjà entendu parler du projet et 43% pensent avoir une connaissance approfondie du sujet. Fait dont se réjouissent les oppositions à la Métropole verte, 81% des riverains interrogés affirment être favorables au projet ferroviaire, et 37% sont de francs soutiens à la ligne. Seuls 8% des sondés s’avouent opposés au projet, parmi eux, 2% seulement sont “tout à fait opposés” à la ligne ferroviaire.

Les opinions varient significativement en fonction des tranches d’âge, puisque seuls 71% des 18 - 24 ans affirment soutenir le projet, tandis que 84% des 65 ans et plus y sont favorables.

Au niveau des départements, l’Ain et l’Isère sont les plus convaincus avec 86 et 85% d’opinions positives au Lyon-Turin. L’Ardèche et le Rhône traînent très légèrement la patte avec 74 et 79% d’opinions positives.

Si le projet met d’accord des sondés de toutes les sensibilités différentes, certaines couleurs politiques sont plus convaincues que d’autres. Les partisans de la majorité présidentielle sont 95% à soutenir le projet, les électeurs de droite le sont à 91%. Sympathisants de Reconquête! et RN rejoignent ceux de LFI et EELV avec 81% d’adhésion au projet.

Les raisons de cet engouement populaire

Pour les personnes favorables au projet, les raisons principales de leur soutien au Lyon-Turin sont les considérations de réduction du nombre de camions en circulation sur les routes de la région, le gain de temps prévu sur le trajet entre les deux métropoles et la perspective d’une réduction de la pollution de l’air.

Quant à la large minorité de détracteurs, deux préoccupations majeures s’imposent. Premièrement, l’impact environnemental perçu comme négatif des travaux sur la faune, la flore et les paysages alpins. Dans un deuxième temps, la perception de la ligne comme étant superflue et inutile. Certains détracteurs arguent que la ligne historique reliant déjà Lyon à Turin est amplement suffisante.

Le bât blesse sur la question du coût faramineux des travaux, surtout pour les populations les moins âgées. 55% des 18 - 24 ans estiment que le projet est trop coûteux, 52% des 25 - 34 ans sont du même avis. A contrario, seuls 36% des 65 ans et plus sont de cet avis.

Enfin, le transport ferroviaire s’impose comme le champion des transports nationaux et internationaux d’avenir chez les 803 sondés. 69% d’entre eux estiment que les investissements dans les transports pour les années à venir devraient s’orienter vers le ferroviaire. A titre de comparaison, seuls 9% des sondés plébiscitent le transport routier et 6% le transport aérien.

J.B.