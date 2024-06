Urbanisme transitoire : Lyon réinvente ses quais du Rhône

Dans le cadre de son projet Rive Droite, la Métropole et la ville de Lyon, introduit des aménagements transitoires sur les quais du Rhône. Ces installations seront déployées sur trois sites : l'embarcadère de la place Antonin Poncet, au nord du Pont Wilson, et au nord du Pont Lafayette.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche écologique visant encore et toujours à réduire la présence des voitures en centre-ville.

Les exécutifs écologistes de la ville et de la métropole ont pour objectif de réaménager ces espaces afin de les rendre plus accessibles aux piétons et aux cyclistes, tout en préfigurant le futur aménagement du projet Rive Droite.

Les premiers aménagements transitoires sont visibles depuis ce vendredi 28 juin. Ces installations éphémères comprenant des fresques géantes au sol, des "espaces publics portatifs" et une grande ombrière sur l'embarcadère de la place Antonin Poncet.

Imaginées par le collectif Bruit du Frigo, ces équipements sont conçus pour être mobiles et démontables, permettant une adaptation continue aux besoins des usagers et aux avancées du projet.

Les retours des utilisateurs seront ainsi intégrés dans la concertation publique. Cette concertation sur le projet Rive droite se poursuit sous plusieurs formes, et donnera notamment lieu à un forum et une réunion publique le 10 juillet, et à de nouveaux temps de concertation et d’information sur le projet, dont les dates seront précisées ici.