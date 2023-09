Lyon : la Vallée de la chimie veut se verdir

Cinquième plus gros émetteur de Co2 de l’Hexagone, la Vallée de la chimie représente aussi près de 25 % des émissions de Co2 de la métropole de Lyon, rien que ça. Si la collectivité assure "soutenir l’installation de nouveaux industriels", via la voix de son président Bruno Bernard, ce dernier souhaite les "accompagner vers des industries qui ont moins d’impacts au niveau environnemental. L’enjeu ici, c’est la décarbonation et la protection des ressources comme celle de l’eau". Fier, Bruno Bernard rappelle que l’utilisation du modèle lyonnais, à savoir une capacité à ce que les acteurs publics et privés travaillent main dans la main, permettra de mener à bien ce projet. Il note également le fait que cette transition "ne peut qu’être écologique. On ne peut pas continuer à utiliser des énergies fossiles comme nous le faisais jusqu’à présent".

Une quarantaine d’industriels ont déjà signé

Près de 39 industriels et collectivités ont déjà signé ce Pacte pour l’impact. Mais la Métropole ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et espère atteindre une cinquantaine à terme. Et parmi eux, quelques exemples concrets existent. Notamment, l’entreprise Kem One, spécialisé dans le PVC, a acheté deux barges à motorisation hybride qui doit naviguer sur le Rhône, ce qui lui permet de devenir le premier chargeur sur ce fleuve à verdir sa flotte. Un objectif "important car nous sommes engagés dans la transition écologique", explique Yannick Jan, directeur du site de Saint-Fons de l’entreprise. Cette opération va permettre "d’éviter d’émettre 2 000 tonnes de Co2 à l’année", ajoute-t-il.

De son côté, RTE (Réseau de Transport d'Électricité) fait aussi partie des entreprises qui ont signé ce pacte. Elle a pour projet de limiter l’utilisation des énergies fossiles en créant un nouveau poste électrique sur la commune de Feyzin, qui permettra de multiplier par trois sa capacité d’apport en consommation électrique sur la Vallée. "Nous devons supprimer notre consommation d’énergies fossiles. En France, 60 % de notre consommation est lié au gaz et au pétrole notamment. Pour supprimer cela, il va falloir décarboner nos processus et électrifier nos usages", explique François Chaumont, directeur régional de RTE. Il permettra ainsi de délivrer 225 000 volts-63 000 volts d’ici 2028. "Ce poste deviendra la colonne vertébrale de l’alimentation en électricité de la Vallée de la chimie", note François Chaumont.

Suez est également membre des signataires. Avec son projet de Val’Energy, l’entreprise souhaite décarboner la Vallée de la chimie. L’objectif est simple : afin d’accompagner la transition énergétique, l’entreprise veut créer une chaufferie CSR (Combustibles Solides de Récupération) d’environ 85 MW sur la commune de Feyzin, afin de remplacer en partie la consommation de gaz de certains industriels par de l’énergie renouvelable. Cette chaufferie produirait donc uniquement de l’électricité, avec la combustion de déchets CSR non dangereux et non recyclables. "Nous souhaitons pleinement participer à ce projet et notamment sur les services pour l’environnement", indique Vincent Moral, directeur délégué de Suez sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

La Vallée de la chimie, candidate à l’obtention d’un label

Malgré ces nombreuses émissions de Co2, la Vallée de la chimie et ses différents industriels espèrent bien obtenir le label "Zone industrielle bas carbone". Accéder à ce label permettrait de recevoir de recevoir des aides de l’État pour la décarbonation, ce qui aiderait ce processus. Ce sont les plus gros pollueurs en termes d’émetteurs de Co2, qui sont allés défendre cette candidature auprès de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (Ademe) il y a quelques jours. Confiant, Bruno Bernard s’attend à une réponse positive au cours du mois de décembre.

Un "village d’économie circulaire" est prévu

La Métropole de Lyon a pour projet d’accueillir des entreprises "qui ont repensé leur modèle d’affaire en intégrant les piliers de l’économie circulaire". Il devrait commencer à sortir de terre d’ici fin 2026 à Feyzin sur la parcelle Sous-Gournay d’une taille de 14,5 hectares. Concrètement, il aura pour objectif de mettre en valeur "les démarches de sobriété" sur une surface de plancher de 41 000 à 48 000 m2. Au total, ce sont entre 750 et 1 000 emplois qui pourront être créés et le site pourra accueillir jusqu’à 18 entreprises. "Le projet initial comportait une seule entreprise avec 250 emplois, donc là nous sommes exactement dans ce que l’on souhaite, c’est-à-dire optimiser le foncier. On a un impact beaucoup plus fort pour le territoire", conclut Bruno Bernard.

T.B.