Coût de l’énergie : la Ville de Lyon œuvre pour la transition de ses éclairages intérieurs

Cet été, la Ville de Lyon va profiter des vacances pour mener près de 250 chantiers "ponctuels" dans d’anciens bâtiments publics comme des gymnases, des écoles, des crèches… L’objectif est d’améliorer l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, d’assurer la sécurité et la bonne santé des personnes, d’aménager les bâtiments selon certaines demandes des usagers et, enfin, de faire des économies d’énergie. Pour les 250 chantiers prévus cet été, ce sont 7 millions d’euros qui seront investis.

"On met un vrai coup d’accélérateur sur la programmation des différents travaux destinés à réduire le coût de l’énergie", explique Sylvain Godinot, adjoint à la transition écologique et au patrimoine. En effet, la Mairie du 1er arrondissement estime que ce coût aurait triplé entre 2022 et 2023, passant de 22 millions d’euros à 53 millions d’euros. C’est 90% de cette augmentation qui serait due à la facture de l’électricité.

Des opérations de "relamping" sont ainsi lancées cet été à hauteur de 1.6 million d’euros afin de limiter la hausse du coût de l’énergie. Concrètement, ces opérations visent la transition progressive de l’éclairage des bâtiments de la ville vers des équipements plus performants comme des LED. La Ville de Lyon a réalisé une trentaine d’opérations de ce type depuis 2021.

Le gymnase du 1ᵉʳ arrondissement Jean Généty dispose par exemple de 60 nouveaux luminaires divisant par 2.5 la puissance d’éclairage nécessaire. Le gymnase Duplat a aussi connu une opération de relamping et sa consommation d’électricité a ainsi été divisée par deux depuis l’hiver 2021/2022.

"Ces investissements s’inscrivent dans la démarche Lyon 2030 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et à inspirer le changement", explique la Ville de Lyon dans un communiqué.

Les "courts" chantiers permettent des gains rapides de consommation électrique pour la Ville de Lyon. Sur du plus long terme, d’autres opérations de relamping seront lancées ainsi que des rénovations "lourdes" avec des coûts allant de 5 à 8 millions d’euros par bâtiments, notamment dans la patinoire Baraban.

M.P.