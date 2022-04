Lyon : La 1ère édition du festival entre Rhône et Saône parrainée par Yann Arthus-Bertrand

Alors que le 3e volet du rapport du GIEC, publié lundi 4 avril, alerte une nouvelle fois sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, la Ville de Lyon souhaite mettre en lumière l’importance des cours d’eau pour une écologie durable. "Aujourd’hui, 40 % de la pollution des mers et des océans sont liés à la pollution des cours d’eau", dénonce Grégory Doucet, Maire de Lyon, il précise optimiste : "Le festival sera un moment pendant lequel on va apprendre à mieux protéger nos cours d’eau et donc nos ressources".

"On a l’impression que ces rapports sont des mots morts qu’on ne sait plus lire", déplore Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur et militant écologiste. Très engagé, c’est naturellement qu’il a accepté de parrainer le festival : "Mon rôle, c’est de sensibiliser, alors je suis là pour parler d’écologie, c’est très important. Agir rend heureux !".

L’événement s’organisera autour de 100 propositions de diverses associations qui allieront sensibilisation aux enjeux environnementaux, découverte de la biodiversité, moments festifs, artistiques ou sportifs. Ateliers, spectacles, guinguettes, renaissance de la légende de la Mâchecroute, ou encore grand carnaval seront au rendez-vous pour célébrer les voies d’eau lyonnaises. Sur l’eau ou sur les quais, les trois jours de festival se dérouleront principalement dans trois lieux centraux : l’île Barbe, la Darse et le Pont de la Guillotière.

"Un des éléments le plus important était de permettre à l’ensemble des arrondissements de pouvoir venir faire la fête et d’être mobilisé", confie fièrement Audrey Henocque, 1ère Adjointe au Maire en charge des finances, de la commande publique et des grands événements. L’ensemble des arrondissements lyonnais seront représentés grâce à une parade aux neuf couleurs qui défilera le samedi 2 juillet. La parade partira de la place des terreaux et achèvera son itinéraire sur le pont de la Guillotière. Les cortèges colorés verront le jour avec la participation des centres sociaux, MJC et associations d’éducation populaire.

L’ensemble de la programmation du Festival sera présenté au début du mois de juin.

A.B